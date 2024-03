Por euronews

Rusia vuelve a lanzar intensos bombardeos y ataques de artillería en Donetsk.Principalmente el ejército ruso ha usado misiles S-300 contra zonas residenciales en Kostantínovka. Causaron grandes daños pero sin víctimas.

Algunos vecinos lo han perdido todo. Vitali vive en el mismo edificio desde hace más de 70 años. En pleno invierno es imposible que se quede a vivir en su piso por el frío. No se recupera: "¿Puedes imaginártelo? Todo son agujeros, todo está desecho. Todo". Otra de las vecinas, María, se pregunta:"¿Qué voy a hacer ahora? Somos dos abuelos de 83 y 80 años. Ni siquiera sé adónde ir". A los combates acompaña la guerra de declaraciones.

Guerra de declaraciones

El portavoz de Putin, Dimitri Peskov ha respondido al Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien dijo que si Ucrania pierde, la OTAN luchará contra Rusia. Peskov aseguró que "es otra declaración extremadamente irresponsable que conducirá a una mayor escalada de la tensión".

Mientras tanto, el presidente Vladímir Putin trató con su Consejo de Seguridad la sobre la neutralización de amenazas en el espacio. Aseguró que no tiene planes de desplegar armas nucleares en el espacio: "Usted y yo ya hemos discutido las falsedades que algunas figuras en Occidente están diciendo sobre nuestros supuestos planes de desplegar armas nucleares en el espacio. Digo 'supuesto' porque, como ya he dicho y como bien sabemos, no tenemos planes de ese tipo".