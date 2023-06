El nuevo papel político y estratégico de los países de Europa Central y del Este dentro de la Unión Europea y para toda la seguridad europea, en la Conferencia de Seguridad Global de Bratislava, para Global Conversation.

La guerra en Ucrania, la OTAN, la seguridad en el bloque comunitario y el papel que juegan en ella los países de Europa Central y del Este son algunos de los temas tratados en la Conferencia de Seguridad Global de Bratislava.

Miroslav Wlachovsky, ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Zbigniew Rao, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, y Kersti Kaljulaid, expresidenta de Estonia, han participado en un debate para Global Conversation, moderado por Sergio Cantone.

Sergio Cantone, Euronews:

Se habla, al menos a nivel mediático, de una posibilidad de abrir una discusión para al menos llegar a una especie de alto el fuego. ¿De verdad creen que estos intentos son creíbles, o creen que la paz finalmente o incluso un alto el fuego, un alto el fuego estable, vendrá solo después de un fracaso militar de Rusia en Ucrania, con la integridad territorial de Ucrania?

Miroslav Wlachovsky, ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia:

"Me voy a repetir, porque ya lo he dicho varias veces. La forma más fácil de lograr la paz en Ucrania es que Rusia retire sus fuerzas. Creo que lo que necesitamos aquí, no es solo paz, sino solo paz. Significa que esta será la paz que reconocerá al agresor y castigará al agresor y de alguna manera ayudará a la víctima. Eso es a lo que debemos aspirar. Así debería funcionar el derecho internacional y así deberían funcionar las relaciones internacionales".

Kersti Kaljulaid, expresidenta de Estonia:

"Hablando con franqueza, todas las conversaciones que dirán, conformémonos ahora con un alto el fuego y luego negociemos algo, no funcionarían. Imagine que hubiésemos hecho lo mismo cuando comenzó la agresión. ¿Qué se hizo en Tiflis una semana o dos después de este conflicto (el conflicto en Georgia en 2008)? ¿Dónde estarían exactamente los rusos? A 20 kilómetros de Kiev. Lo siento, tiene que ser: primero, los ucranianos limpian su territorio y luego podemos hablar".

Zbigniew Rao, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia:

"Todos estamos por la paz. Todos estamos a favor del alto el fuego. Nosotros... Esto es evidente. Este es el caso de Brasil, supongo, la India, de Francia, Estonia, Eslovaquia o Polonia. La cuestión es ¿qué tipo de paz esperar? Y puedo decirle muy brevemente lo que pienso al respecto. La paz deseada es una paz justa que nos permita restaurar la independencia nacional de Ucrania, la soberanía estatal, la integridad territorial... Después, la reconstrucción de Ucrania a expensas de Rusia, sobre todo, porque Rusia es culpable de la destrucción de Ucrania y luego llevar a todos los culpables de esta agresión ante la justicia. Si espera una paz justa y duradera, es hacer que Rusia no esté en condiciones de volver a sus prácticas imperiales en política exterior".

Sergio Cantone, Euronews:

¿Creen que la forma más práctica de reconstruir Ucrania sería una Ucrania en la lista de espera para unirse a la Unión Europea o comenzar la reconstrucción con una Ucrania dentro de la Unión Europea como miembro? Desde un punto de vista puramente, digamos, práctico. Y si es viable política o económicamente, ¿ustedes qué opinan? Esta es una pregunta para ustedes tres.

Kersti Kaljulaid, expresidenta de Estonia:

"El hecho es que para que Ucrania se una a la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea deben poder decirle a sus empresas y negocios que inviertan allí, como si invirtieran en su propio país. El entorno económico es el mismo. Su inversión está protegida de la misma manera. El Estado de derecho se establece de la misma manera. Este no ha sido el caso en Ucrania antes de la guerra, y espero que puedan superar rápidamente las dificultades que tuvieron antes. Y luego, por supuesto, pueden unirse, porque la UE es una unión económica. Y también tenemos este aspecto que no podemos simplemente decidir políticamente: 'entre, reformará después, porque tenemos que dar este mensaje a nuestros expertos en negocios e invertir allí'".

Miroslav Wlachovsky, ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia:

"Realmente espero firmemente que comencemos con la reconstrucción de Ucrania antes de que se una a la Unión Europea, porque quiero comenzar la reconstrucción de Ucrania muy rápido. La condición previa para eso es que la guerra termine. Y mientras tanto, tenemos que prepararnos y tenemos que encontrar la manera de encontrar la mejor manera, cómo ayudarlos a reconstruir su país".

Zbigniew Rao, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia:

"Francamente, supongo que la mejor manera de proceder es lanzar estos dos procesos de forma paralela".

Puede ver la totalidad del debate en el vídeo.