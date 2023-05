Por Euronews

La policía alemana investiga al grupo contra el cambio climático Last Generation como presunta organización criminal

La policía alemana está llevando a cabo registros en el marco de una investigación para determinar si el grupo de activistas climáticos Last Generation debe ser clasificado como organización criminal. Conocidos por sus acciones disruptivas, incluido el uso de pegamento para pegarse a cuadros, puertas o carreteras, exigen una acción gubernamental más contundente contra el cambio climático.

El grupo ha acudido a Twitter para denunciar registros en todo el país y preguntarse cuándo el Gobierno investigará las estructuras de los lobbies que impiden cambios necesarios para reducir el calentamiento global

Las autoridades investigan actualmente a siete individuos, activistas afiliados a Last Generation, bajo sospecha de formar o apoyar una organización criminal relacionada con la financiación de protestas. Las controvertidas acciones de Last Generation han generado numerosas denuncias y suscitado debates en Alemania y Austria. Es importante señalar que hasta el momento no se han producido detenciones en relación con esta investigación.