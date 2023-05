"Este es un gran momento para ser 'script kiddies' ", jóvenes que utilizan programas ya generados por otros, para jaquear. "Si eres un niño y quieres crear tantos estragos como sea posible, tienes tutoriales, vídeos de YouTube y herramientas de jaqueo", Alexander Urbelis, abogado de ciberseguridad.

Aumenta el número de niños y jóvenes que se involucran en el jaqueo informático. Los llamados 'script kiddies" son jóvenes que quieren llevar a cabo alguna actividad maliciosa -entrar a un sistema o robar credenciales-, sin tener necesariamente conocimiento informático o habilidades para la programación.

Aún sin entender las técnicas de jaqueo, los 'script kiddies' logran obtener códigos de programación hechos por otras personas, que logran configurar para que se ejecute contra un objetivo particular.

"Una mañana me despierto y me encuentro con el director mi padre y algunos profesores y me dicen: "Hemos descubierto lo que estás haciendo y eso es todo. Te has ido", cuenta un joven involucrado en el jaqueo 'script kiddie".

Una de las razones que los niños están participando en la piratería es porque es un reto, es divertido, según comenta la doctora Kelli Dunlap, psicóloga clínica y diseñadora de juegos.

Jaqueo total de las redes sociales

La forma común de entrar al jaqueo es el experimento con trucos y luego poco a poco entrar a este mundo. Pero, según el testimonio del joven 'script kiddie', la manera en que entró fue mucho más traumática en sus inicios.

"Yo tenía unos 12 años de edad y, básicamente, lo que pasó fue que un día un amigo en línea, con el que solía chatear, me dijo: encontré un pequeño programa muy interesante y quiero probarlo", cuenta.

"Puso mi número de teléfono en esta cuenta y fue capaz de controlar mi WhatsApp. Escribiómensajes a todos de mis amigos, y de escribir cosas estúpidas. Es una técnica donde eres capaz de apoderarte completamente y controlar una cuenta que no es tuya", agrega.

Sin poder comprender cómo era esto posible, desde ese día en adelante, se comenzó a interesar en el jaqueo.

Proliferación de herramientas para el jaqueo

Los 'script kiddies' han tenido un resurgimiento en los últimos como cinco o seis años, y eso se debe a al aumento de la sofisticación en la ciberdelincuencia, explica Christian Funk, director de Kaspersky.

Y esta es una manera fácil para que la gente haga dinero fácil.

"Los 'script kiddies' están teniendo un repunte, debido a la proliferación de herramientas de jaqueo y la accesibilidad de las herramientas, así como su autonomía", agrega Funk.

"Si eres un niño y quieres crear tantos estragos como sea posible desde tu habitación, tienes tutoriales, videos de YouTube y distribuciones enteras de Linux que contienen todas estas herramientas de jaqueo", explica Alexander Urbelis, abogado de ciberseguridad.

La era de los 'script kiddies' Hacker Hunter Screen Grab - Euronews

Una estrategia simple y altamente peligrosa

Los 'script kiddies', por su naturaleza, no necesariamente tienen los conocimientos técnicos o incluso la curiosidad para desarrollar una secuencia de comandos. Sin embargo, incluso pueden tener suerte y descubrir algo por su cuenta, como comenta Urbelis.

"Cuando se observan a los 'script kiddies', se ven sólo como un grupo de gente que usa una herramienta, que apunta y hacer clic; pero no tienen ni idea de lo que pasa detrás de escena", agrega.

"Yo veía estas cosas como una especie de broma, pero si pienso en ello ahora, incluso si es bastante ligero y simple, puede ser muy peligroso. Podrías entrar en el perfil de un político o una celebridad, y causar estragos", declara el joven descrito como un 'script kiddie'.

Los jóvenes quieren ser diferentes, quieren individualizarse ellos mismos, entretener la gente, incluidos a ellos mismos, así como a sus amigos; haciendo algo travieso o inesperado, según explica la doctora Kelli Dunlap.

Todo conectado masivamente en Internet

Los jáquers ahora pueden abarcar más porque tenemos más tecnología conectada. Hay, por ejemplo, refrigeradores, peceras sistemas de calefacción conectados a Internet.

"Ahora se puede apagar todo el hospital como vimos en la Costa Este con el secuestro de datos. Los ataques y la letalidad de los ataques están empeorando", explica Mike Jones, investigador de seguridad.

"La primera vez para mí, fue cuando robé una gran cantidad de datos privados de mi escuela, y empecé a publicarlos en línea, lo que causó un montón de problemas; me atraparon y me expulsaron", cuenta el joven identificado como 'script kiddie'.

"Un 'script kiddie', o alguien que no es muy hábil, deja muchos más rastros sobre quien realmente hizo el ataque. Se pueden ver rastros de fallas y, tal vez, callejones sin salida durante la operación", explica

¿Qué hacer con la situación de estos jóvenes?

"Estos chicos que son hackers hoy en día, lo hacen realmente en el sentido más verdadero, tienen la capacidad de hacer o romper nuestro mundo. Tenemos que asegurarnos de que estamos nutriéndolos y encauzando de la manera correcta", expresa Urbelis.

La pregunta ahora es qué hacer con estos jóvenes y cómo prevenir que esto se siga esparciendo por todo el planeta.

"No creo que tomar a un niño que ha cometido un delito de 'cuello blanco' en un ordenador y meterlo en la cárcel sea la respuesta correcta", dice Jones.

"Hay que enseñarle las leyes, redirigir su atención y hacer de un hombre o una mujer líder y exitoso", agrega.

"Me considero un Greyhat. Hago cosas estúpidas, pero en el fondo soy un buen chico. Mi objetivo es hacerlo quizás ganar dinero para salir con mis amigos para comer una pizza, y cosas así. Estoy en algún lugar en el medio entre un 'script kiddie' y un jáquer", expresa el joven.

Esta afluencia de 'script kiddies' es quizás parte de una evolución natural de la profesión. Lo que los 'script kiddies' son hoy, pueden ser nuestros profesionales de la ciberseguridad mañana, opina Urbelis.