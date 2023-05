Por Euronews con EFE

Serbia y Kosovo negocian la normalización de sus relaciones sobre un nuevo plan de la Unión Europea, apoyado por Estados Unidos, en un proceso interrumpido con frecuencia por el estallido de tensiones.

Al menos 25 miembros de la fuerza internacional desplegada en Kosovo han resultado heriros en los disturbios en las manifestaciones que han tenido lugar en tres municipios del norte.

Cientos de serbios se habían congregado para exigir la retirada de los Ayuntamientos de nuevos alcaldes, de la mayoría albanesa, elegidos el pasado abril en unas elecciones boicoteadas por la comunidad serbia.

También exigen la retirada de la policía especial kosovar, que el pasado viernes recurrió a gases lacrimógenos para romper el bloqueo de los serbios para impedir la entrada de los alcaldes a los Ayuntamientos de esas localidades, donde los serbios son mayoría.

Soldados de la misión KFOR de la OTAN, encargada de vigilar la seguridad en Kosovo, están desplegados entre unidades de la policía especial kosovar, que se encuentra frente a las instalaciones municipales, y los manifestantes.

La primera ministra serbia, Ana Brnabic, criticó la gestión de estos agentes.

"Hoy [la KFOR] no protege a la gente, no protege la democracia, no protege las instituciones. Hoy están ahí para proteger a los usurpadores de la democracia y a la gente corriente, a los ciudadanos de a pie. Pero tenemos que seguir preservando la paz", dijo Brnabic.

Los serbios del norte de Kosovo no reconocen la autoridad de los nuevos alcaldes, elegidos el pasado abril en unos comicios en los que la participación fue de apenas el 3 % debido al boicot de los serbios, que son minoría en Kosovo pero gran mayoría en cuatro municipios del norte kosovar.

Kosovo, antigua provincia serbia poblada por una gran mayoría de albaneses, proclamó en 2008 su independencia, que Serbia no reconoce.

La OTAN, y países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos han criticado a Kosovo por forzar el acceso de los alcaldes mediante la fuerza, mientras que Rusia responsabiliza a Occidente de la situación de tensión.