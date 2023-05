Estocolmo ha respondido a las exigencias de Ankara en materia de lucha contra el terrorismo y comprometiéndose a entregar a los activistas kurdos a Turquía, pero ésta sigue bloqueando su adhesión a la OTAN.

La invasión rusa de Ucrania llevó a Finlandia y Suecia a solicitar el ingreso en la OTAN. Ambos países declararon inicialmente que seguirían el proceso juntos.

El 4 de abril de 2023, Finlandia se convirtió oficialmente en el 31º miembro de la Alianza. Pero Suecia sigue esperando. ¿Cuál es la razón?

Obstáculos a la adhesión

Desde mediados de los años noventa, Suecia y Finlandia han participado en el programa Asociación para la Paz de la OTAN y han mantenido estrechos vínculos con la Alianza. Su Secretario General, Jens Stoltenberg, ha llegado a describir a estos dos países como los más próximos al bloque.

En la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022, los miembros de la Alianza votaron casi unánimemente a favor de admitir a Suecia y Finlandia. Aunque Hungría expresó su temor a provocar a Rusia, no interfirió en esta decisión, a pesar de que todavía no ha ratificado la adhesión de Suecia.

El único país miembro de la OTAN que se ha manifestado abiertamente en contra de la entrada de Suecia y Finlandia es Turquía. Sus representantes han afirmado que estos países acogen a militantes de organizaciones que Ankara considera terroristas (como el PKK, el PYD, el YPG y el movimiento Gülen) y han exigido su extradición a Turquía. Otra condición impuesta por Ankara en Estocolmo fue el levantamiento de un embargo de armas a Turquía, que las autoridades del reino introdujeron tras la operación militar turca en el norte de Siria.

El 29 de junio de 2022, se firmó en Madrid un memorando tripartito entre Suecia, Finlandia y Turquía, que preveía la creación de un "mecanismo conjunto permanente" entre Ankara, Estocolmo y Helsinki. En este documento, Suecia y Finlandia se comprometían a librar una "lucha más eficaz" contra el terrorismo y a entregar a Turquía a los activistas kurdos que exigía.

Cómo respondió Suecia a las exigencias de Turquía

Tras las elecciones del 11 de septiembre de 2022, el poder en Suecia pasó de los socialdemócratas a un gobierno de coalición de partidos conservadores. El 30 de septiembre, el nuevo gobierno levantó el embargo de armas a Turquía y aprobó una nueva ley antiterrorista.

A principios de octubre, representantes de los ministerios de Justicia sueco y turco celebraron una reunión sobre la extradición de personas solicitada por Ankara. El nuevo primer ministro sueco, Ulf Kristersson, envió una carta al presidente turco afirmando que Estocolmo estaba dispuesta a cooperar en el formato deseado por Ankara.

Si nos fijamos sólo en este acuerdo, Suecia ha cumplido su parte", afirma Stefen Hedlund, investigador de la Universidad de Uppsala. Esto es lo que el secretario general de la Alianza, Stoltenberg, repite cada vez que tiene ocasión: Suecia está dispuesta a entrar, basándose en este acuerdo. Pero, por supuesto, el señor Erdogan está jugando su propio juego".

Pero a principios de 2023, las relaciones entre ambos países se agriaron después de que un militante de extrema derecha quemara un Corán en Suecia.

Ese mismo día, partidarios del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) salieron a las calles de la capital sueca para protestar contra la política turca de opresión de las minorías nacionales. La exigencia de entregar a Turquía a individuos que Ankara califica de terroristas también suscitó indignación. Los manifestantes afirmaron que Recep Tayyip Erdogan pretendía reprimir así a sus opositores y que les esperaban malos tratos en las cárceles turcas.

Finalmente, Ankara denegó su apoyo a la adhesión, alegando acciones antiturcas.

Suecia no puede estar en manos de Turquía, juzgando de un incidente a otro si es un buen aliado dentro de la OTAN", afirma Anna Wieslander, directora para Europa del Norte del Atlantic Council. Suecia será un buen aliado, que también servirá a los intereses de seguridad de Turquía".

¿Cuál es la situación hoy?

Serhat Güvenç, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Kadir Has de Estambul, cree que no se trata sólo de la pertenencia de Suecia a la OTAN, sino también de las relaciones turco-estadounidenses, en particular la venta de aviones de combate F-16.

La clave del problema es probablemente el acuerdo de los F-16", afirma. La cuestión de la transferencia o venta de los F-16 es muy importante para Turquía. Ese es el quid del problema, en mi opinión. Si se avanza en este terreno, el resto se resolverá con relativa facilidad".

Serhat Güvenç menciona también las ambiciones personales de Recep Tayyip Erdogan: "Necesita ajustar cuentas con Washington, en particular con el presidente Joe Biden, que hasta ahora se ha negado a reunirse con él a título oficial. Así que una visita oficial a la Casa Blanca probablemente ayudaría a los suecos más que cualquier cosa que puedan hacer ellos mismos.

Lo que pueden cambiar las elecciones turcas

Ahora que Erdogan ha sido reelegido, puede tomar decisiones que eran imposibles durante su campaña electoral porque no podía permitirse debilitar su posición.

"Turquía por sí sola no puede retrasar la adhesión de Suecia a la OTAN. Esto tiene un límite. Y ese límite se acerca rápidamente", afirma Serhat Güvenç.

La OTAN necesita una estrategia a largo plazo para hacer frente a Rusia y al flanco norte, con el Ártico y las bases nucleares en la península", insiste Stefen Hedlund. Así que será un gran problema para la OTAN si resulta imposible coordinar el flanco norte porque Suecia se queda fuera por culpa de Turquía. Entonces Turquía tendrá que pagar un precio muy alto".

Al margen de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN celebrada el miércoles en Oslo, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, declaró que esperaba que Suecia se incorporara antes de la cumbre de Vilna, prevista para los días 11 y 12 de julio.