El público local volvió a demostrar un día más por qué es uno de los más reconocidos del mundo del yudo.

Segunda jornada de yudo en Tayikistán. Su capital, Dusambé, acoge un Grand Prix que no quiere perderse nadie. La grada del Kasri Tennis Arena presentó de nuevo un lleno absoluto.

Un espectacular despliegue de luces daba la bienvenida a los yudocas y se mostraba como el mejor ejemplo de la pasión desmedida que tiene este país por este deporte y arte marcial.

La joven croata Katarina Kristo irrumpió con fuerza en la escena internacional, derrotando en la final de menos de 63 a la española Sarai Padilla, haciéndose así con su primer oro en un Gran Premio.

El director de Educación y Entrenamiento de la Federación Internacional de Yudo, Mohammed Meridja, entregó las medallas. La croata no podía evitar la emoción al escuchar el himno de su país desde lo más alto del podio.

"Nunca había visto este tipo de público, ni en el Mundial ni en ningún otro campeonato", reconocía después la campeona. "Este es un lugar muy especial y realmente aman el yudo. Me siento muy bienvenida aquí, con todo este público y sus vítores. No soy de su país y aun así me han animado. Estoy muy agradecida por ello".

Victorias veloces

En la final de menos de 73, Makhmadbek Makhmadbekov se enfrentaba al favorito local, Behruzi Khojazoda. Con un fantástico yudo de ataque Makhmadbekov se hacía con el triunfo e tan solo 30 segundos de combate.

El presidente de la Federación de Yudo de Dusambé, Nurshed Mashrabov, hizo los honores en el podio.

Más rápida aún fue la francesa Margaux Pinot, que en la final de menos de 70 necesitó solo 10 segundos para colgarse el oro.

Vlad Marinescu, director general de la Federación Internacional de Yudo, repartía las preseas.

La final de menos de 81 fue sin duda, para el público asistente, el combate del día, con dos tayikos frente a frente, Shodmon Rizoev y Somon Makhmadbekov. Fue este finalmente el que se alzó con la victoria, tras la cual tenía lugar un hermoso gesto de deportividad entre yudocas.

El presidente de la Federación de Yudo de Tayikistán, Ismoil Mahmadzoir, colgaba los metales.

"Creo que podemos decir que fue una final de hermandad", decía el campeón. "Nos vemos todo el tiempo, entrenamos mucho juntos en el mismo club, somos hermanos".

El amor que siente Tayikistán por el yudo es algo difícil de expresar con palabras. El World Judo Tour cuenta innegablemente con múltiples y sobresalientes aficiones, pero la pasión tayika es difícilmente igualable. Los yudocas, por supuesto, sienten ese aliento especial, y eso se nota en el tatami.

Con el número 1 del mundo, Temur Rakhimov, compitiendo este domingo en más de 100, está por ver hasta dónde puede llegar la entrega de esta afición sin igual. La tercera jornada del Grand Prix de Dusambé se presenta apasionante.