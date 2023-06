Por Euronews en español

En la categoría de más de 100, el tayiko Temur Rakhimov tuvo que conformarse con la plata al caer en la final ante Tamerlan Bashaev.

Tres jornadas, tres oros. Tayikistán se despidió del Grand Prix de Yudo de Dusambé consiguiendo un metal dorado en cada uno de los días de competición.

El Kasri Tennis Arena, de nuevo a reventar, disfrutó por todo lo alto de un momento histórico para el yudo nacional, que vino acompañado de un buen número de grandes combates.

El tercer oro de Tayikistán llegó de las manos de todo un héroe local, **Komronshokh Ustopiriyion,**tras vencer en la final de menos de 90 al yudoca independiente y neutral Eldar Allakhverdiev.

Un momento ciertamente emotivo que llevaba a la grada el delirio y a su país una más de las siete medallas con las que Tayikistán concluiría este Grand Prix.

El presidente de la Federación de Yudo de Tayikistán, Ismoil Mahmadzoir, fue el encargado de hacer los honores en el podio, y Ustopiriyon y toda una nación vibraron después al sonar el himno tayiko.

"¡A los tayikos les gusta mucho el yudo!", recordaba después el campeón. "Por eso me han dado tanta energía para el combate final. Gracias a todos".

Dominio alemán

En menos de 78, la alemana Anna Monta Olek protagonizó el día de su vida, superando combates con increíble facilidad para plantarse en una final en la que le esperaba una compatriota, Anna-Maria Wagner. La victoria final era para la primera, que recibía su premio de manos del director de Arbitraje de la Federación Internacional de Yudo, Ki-Young Jeon.

"Ha sido genial", confesaba Olek. "Había mucho ruido, mejor que en muchos sitios en los que he luchado antes, así que me gustó el ambiente. Saben lo que haces y te entienden, me gusta mucho".

El oro en la categoría de menos de 100 fue a parar a Matvey Kanikovskiy, verdugo en la final de Niiaz Bilalov.

El presidente del Comité de Juventud y Deportes de Tayikistán, Abdullo Rakhmonzoda, colgaba las medallas.

En más de 78 fue la veterana portuguesa Rochele Nunes la encargada de subirse al cajón más alto, tras derrotar sobre el tatami a la alemana Samira Bouizgarne. El director deportivo de la FIJ, Skander Hachicha, entregó los metales.

En la final de más de 100 kilos, todas las miradas estaban puestas en el número uno del mundo y talismán tayiko, Temur Rakhimov. Al final, sin embargo, fue Tamerlan Bashaev el encargado de hacerse con el oro de los pesos pesados, dejando a Rakhimov con una nada desdeñable plata.

El combate finalizaba con una hermosa muestra de deportividad entre yudocas que era debidamente aplaudida por el público asistente.

Fathullo Sohibov, patrocinador del Grand Prix de Dusambé 2023, se encargó de la entrega en el podio.

El Grand Prix de Dusambé llega a su fin tras tres vibrantes días de grandes combates y emotivos momentos. Los mejores yudocas del mundo no han querido perderse una de las mejores citas del World Judo Tour, y su opinión a lo largo de toda la competición ha sido la misma: la afición tayika es inigualable.

Toca pensar ya en la próxima cita del World Judo Tour, sin dejar de dar las gracias al país asiático por una cita simplemente inolvidable. Gracias, ¡y hasta la próxima!.