Por Euronews en español

Un grupo ha tomado durante un rato la sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Paris. Los sindicatos anuncian formas diferentes de protesta sin especificar detalles.

Los franceses no se rinden.

En una nueva jornada de protestas contra la reforma de las pensiones, miembros del sindicato CGT han tomado durante un rato la sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 en la periferia de la capital. Algunos se quedaron en la puerta cantando eslóganes.

Anuncian nuevas formas de protesta

Su aprobación por decreto el pasado mes de abril no impide que continúe la indignación contra la nueva ley que, entre otras medidas, retrasa la jubilación de los 62 a los 64 años.

"Desgraciadamente esta reforma se ha promulgado por decreto y la ley de 64 años se ha publicado, es una realidad", lamentaba el líder del sindicato CFDT Laurent Berger. "Esto no significa que la aceptemos, pero la forma de no aceptarla cambiará. Las formas de movilización no serán las mismas que hemos visto hasta ahora".

Enfrentamientos con la policía

Para este martes había 250 concentraciones convocadas en todo el país. En esta de Toulouse, se han producido enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Líderes sindicales han prometido seguir luchando, pero sin especificar de qué forma.

Las autoridades han previsto el despliegue de un dispositivo de once mil policías, cuatro mil de ellos en París.