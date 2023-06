Por Euronews en español

Las inundaciones que asolan a la población de Jersón suponen también amenazas de tipo industrial, biológico y militar. Desde todo tipo de sustancias químicas industriales a minas arrastradas por el agua.

La voladura de la presa de Nueva Kajovka ha cambiado radicalmente el paisaje de la región de Jersón, al sur de Ucrania. Aunque es demasiado pronto para conocer su impacto en el desarrollo de la guerra**, las consecuencias medioambientales de las inundaciones empiezan a estar a la vista.** Las variedad de amenazas para la población ucraniana no hace más que aumentar.

Contaminantes de todo tipo

"El agua a gran velocidad se acumula y con los sedimentos, se lleva consigo todos los materiales y escombros y contaminantes que pueda encontrar", comenta Andrea Hinwood, científica jefe del Programa Medioambiental de la ONU. "Habría pequeñas comunidades, tratamiento de aguas residuales, fosas sépticas, pequeñas industrias, y también sabemos que se ha inundado el puerto, que tiene terminales petrolíferas, que se han utilizado para transportar pesticidas y otros contaminantes. Sabemos que en algunas de las zonas afectadas podría haber restos de municiones".

¿Dónde acabarán las minas?

"Cuando se rompió la presa, las minas que estaban enterradas en el suelo fueron recogidas por el agua y arrastradas río abajo, y acabarán depositándose en el curso bajo del río, donde pueden quedar sepultadas bajo varios metros de limo, lo que dificultará aún más su limpieza cuando cesen los combates", explica Andy Duncan, experto en contaminación por armas del Comité Internacional de la Cruz Roja. "Podemos hacer una estimación en términos de escala, lo que no podemos hacer es predecir exactamente dónde van a acabar".

El estrés de los animales que logran ser rescatados

Hasta que el nivel del agua no descienda, poco se puede hacer para mejorar la situación de la población. Junto a las miles de personas afectadas, hay miles de animales que necesitan ayuda y que no entienden nada de lo que está pasando.

"La evacuación de personas con botes no es tan difícil cuando tienes que subir a una persona al bote, cuando tienes que evacuar animales, los animales no entienden lo que está pasando, así que están estresados", explica Oleksandr Tororchuk, fundador de UAnimals. "El ecocidio no conoce fronteras, así que será un problema no solo para Ucrania, sino para todo el mundo".

El presidente ucraniano Zelenski ha advertido de la inundación de terrenos en los que había animales enterrados muertos por ántrax, una enfermedad infecciosa letal que afecta a aves y mamíferos.