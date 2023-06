Por Euronews en español

Es otra de las catástrofes generadas por el ataque a la presa, del que siguen culpándose mutuamente Rusia y Ucrania.

En Ucrania, las inundaciones causadas por el ataque a la presa de Nueva Kajovka han anegado por el momento unas diez mil hectáreas de terreno agrícola, según Kiev.

A la catástrofe humana y medioambiental y a la amenaza nuclear se suma, advierte Cruz Roja, la dispersión de miles de minas antipersona arrastradas por el agua. La Unión Europea ha enviado equipamiento para los lugareños, que a estas alturas creían haberlo visto todo.

"Nos habíamos acostumbrado a los bombardeos"

"Nos habíamos acostumbrado a los bombardeos. Pero este desastre natural como este es una pesadilla", comenta una vecina.

Los equipos de rescate ucranianos reparten agua potable. Centenares de miles de personas se han quedado sin ella, y veinte mil abonados, sin electricidad, afirma Kiev.

"Los habitantes locales nos envían geolocalizaciones y nosotros los recogemos. Animales, personas... trabajamos con walkie-talkies y geolocalizaciones", cuenta un policía.

Al menos tres mil evacuados

Las autoridades ucranianas afirman haber evacuado a 1700 personas, las rusas a 1300. El alcalde de Nueva Kajovka, bajo control de Moscú, ha informado de la desaparición de siete vecinos, pero espera que estén vivos.

"Ya han disparado y nos han inundado. Seguiremos viviendo como antes. Tenemos de todo, hay gas, hay electricidad... ah, no hay electricidad, tenemos gas y agua, no electricidad, y no la habrá en mucho tiempo, la bóveda del transformador está bajo el agua", se lamenta un vecino.

Miles de animales muertos

Miles de animales han muerto en el parque natural de Jersón. En el zoo de Nueva Kajovka se han ahogado todos menos los cisnes y los patos, que huyeron nadando.

Parte del agua está contaminada por las cincuenta toneladas de aceite de motor guardados en la central hidroeléctrica.

Turquía propone una investigación con la ONU

Mientras, Rusia y Ucrania siguen acusándose mutuamente de lo sucedido. Ucrania recuerda que en octubre había denunciado que el ejército ruso había minado el embalse.

Turquía ha propuesto a los presidentes Zelenski y Putin una investigación con representantes de la ONU y de sus países.

