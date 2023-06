¿Se puede juzgar por crímenes de guerra a altos cargos rusos?

Por Euronews

La UE y Estados Unidos quieren exigir responsabilidades legales a los dirigentes rusos por el crimen internacional que supone la invasión, pero su enjuiciamiento está resultando difícil. ¿Por qué?

Las atrocidades del suburbio kievita de Bucha se han convertido en la imagen de los supuestos crímenes de guerra de Rusia en Ucrania.

"Bueno, en cuanto al crimen de agresión, por desgracia, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre la situación de Ucrania y Rusia. Rusia no es signataria del tribunal. Ucrania ha presentado declaraciones, pero no es signataria del Estatuto de Roma. Y eso significa que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para juzgar una agresión. Ese es el principal problema", explica Wayne Jordash, abogado de derechos humanos, desde Kiev.

Lejos del Tribunal de La Haya, la UE está considerando dos opciones para enjuiciar el crimen de agresión: un tribunal ad hoc internacional e independiente o un tribunal especial híbrido basado en el sistema judicial ucraniano pero dotado de jueces internacionales.

"La dificultad política estriba en conseguir que un número suficiente de Estados de la Asamblea General (de la ONU) se pongan de acuerdo sobre un tribunal de este tipo. Así que es un problema político y hay algunas luchas por delante. Por otro lado, un tribunal más nacional, digamos un tribunal híbrido basado en la legislación ucraniana, tiene más dificultades prácticas. La Constitución ucraniana no permite este tipo de tribunales complementarios", continúa Jordash.

La situación jurídica es, pues, complicada. Pero también hay ejemplos destacados de la creación de un tribunal especial internacional, por ejemplo contra el ex jefe de Estado serbio Slobodan Milošević y los juicios de Núremberg contra los principales nazis.

"Quiero decir, Milosevic nunca pensó que estaría ante un tribunal, pero Hermann Goering en 1942, nunca pensó que estaría ante un tribunal. Tres años más tarde. Él y los arquitectos de la Solución Final están sentados frente a un tribunal internacional. Así que, ya sabes, no tratamos con fantasías, pero hay precedentes de gente como Putin terminando sus días en batallas legales y procedimientos judiciales. Así que no lo descarto, pero soy realista al mismo tiempo", concluye el abogado.