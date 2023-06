Educación en Europa: ¿Qué se puede hacer ante el aumento de casos de acoso escolar y en línea?

El reciente suicidio de una estudiante de secundaria francesa de 13 años ha reavivado el debate sobre el acoso al que están expuestos los adolescentes. En la escuela o en línea, existen soluciones para protegerlos, pero se implementan muy pocas.

Todos los estudiantes de secundaria en Francia tienen derecho esta semana a una hora de concienciación sobre el ciberacoso. Esto tiene como objetivo comprender el peligro de las redes sociales y cómo pueden destruir la vida de alguien, incluso llevarlo al extremo. El 12 de mayo, Lindsay Gervois puso fin a su vida. Tenía 13 años. En su escuela en Vendin-le-Vieil, había sido víctima de acoso durante ocho meses. Entre los jóvenes, el suicidio está frecuentemente relacionado con el acoso escolar. Los intentos de suicidio y los pensamientos suicidas son más comunes entre las víctimas de acoso escolar (12 % y 36 %) que en la población en general (9 % y 27 %).

Ante la conmoción, el gobierno anunció que la lucha contra el acoso sería la "prioridad absoluta" en el próximo año escolar 2023.

Durante los últimos 10 años, Nora Tirane-Fraisse ha luchado contra el acoso escolar. Su hija Marion se suicidó a los 13 años el 13 de febrero de 2013. Nora es la fundadora y delegada general de la asociación "Marion La Main Tendue" (Marion la mano tendida). Incansablemente, interviene en las escuelas y ha creado dos "Casas de Marion" en la región de París. En 2022, recibió más de 8300 solicitudes de ayuda. En toda Francia, ha realizado cerca de 230 intervenciones en instituciones educativas y ha conocido a 15 000 niños y adolescentes. Según Nora, el calvario de Marion comenzó en los primeros grados, y es en ese momento cuando se debe educar a los niños:

"En el caso de Marion, ocurrió a los trece años. Pero como digo, retrocediendo un poco, son todas esas pequeñas burlas, ridiculizaciones y exclusiones que el niño minimiza y que nosotros, los adultos, minimizamos. Pero veía claramente que no la invitaban, que estaba apartada. Donde realmente empeoró fue cuando el adulto de referencia de la institución ya no estaba presente. A pesar de que intervenía como representante de los padres, tranquilizándola, en algún momento el niño dijo: 'Me detengo, dejo de jugar. Ya no es divertido. No voy más a la escuela donde denuncio los hechos y no se toman en cuenta'. Y eso es lo que ocurrió entre el 12 y el 13 de febrero."

Para Jean Pierre Bellon, filósofo y director del centro RESIS, que forma a profesionales desde hace unos veinte años, es necesario brindar apoyo a la víctima, pero también trabajar con los acosadores.

"Individualizamos nuevamente a los estudiantes, los separamos del efecto de grupo, buscamos involucrarlos en la resolución del problema, y eso no significa que no debamos imponer sanciones en ciertos casos. Recreamos roles: 'Estoy preocupado por tu compañero, parece que no está bien. ¿Quién puede decirme qué podríamos hacer?'"

En 2022, la ley francesa incorporó el delito de acoso escolar. El acoso escolar puede resultar en hasta 10 años de prisión y una multa de 150 000 € cuando los hechos conducen al suicidio o intento de suicidio de la víctima.

España, un país gravemente afectado

En la lucha contra el ciberacoso, la Comisión Europea ha estado impulsando el programa europeo "Better Internet For Kids" desde 2008, el cual se ha implementado en 31 países. En España, la asociación AEPAE combate el acoso escolar. España es uno de los países europeos más afectados por este fenómeno, con más de 11 000 casos graves detectados entre enero de 2021 y febrero de 2022, así como numerosos suicidios. Enrique Perez-Carrillo, presidente de AEPAE, lamenta que este tema a menudo se minimice en las escuelas:

"El año pasado se introdujo la figura del coordinador, que es un profesor de la propia escuela. Nosotros, en AEPAE, decimos que esta intervención debe ser externa porque la escuela no es imparcial. En última instancia, la escuela no se pone del lado de la víctima, sino que minimiza el problema para que sea invisible y no afecte el prestigio del establecimiento."

El acoso escolar es un flagelo mundial: casi 130 millones de estudiantes de 13 a 15 años (más de uno de cada tres) en el mundo son víctimas de acoso escolar, según el sitio Atlasocio.

En Francia, los menores víctimas de ciberacoso pueden llamar al 3018. Los 7 días de la semana, de 09:00 a 23:00, un equipo dedicado compuesto por psicólogos, juristas y especialistas en herramientas digitales está allí para brindarles asesoramiento e intervenir, especialmente en las redes sociales, para eliminar un contenido en cuestión de horas.