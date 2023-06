Por Euronews en español

La nueva ley quiere tipificar como delito el recurrir a la maternidad subrogada también el extranjero.

"Somos padres, no criminales". Con ese lema en sus pancartas, numerosos manifestantes se concentraron este lunes frente a las puertas del Parlamento italiano, donde los legisladores comenzaban a debatir un proyecto de ley para penalizar los llamados vientres de alquiler.

De salir adelante, la nueva ley tipificaría como delito el recurrir a la maternidad subrogada también el extranjero. Las personas declaradas culpables podrían enfrentarse incluso a penas de prisión. Entre los afectados, la indignación es absoluta.

"Se trata de algo legal, perfectamente regulado, en América, en Inglaterra, en Canadá, en Portugal, en Grecia, en Ucrania, en Georgia...", explicaba Maria Sole Giardini, activista.

"Si una persona quiere ir a estos países para utilizar una técnica médica para procrear, ¿por qué debería tener miedo de volver a Italia? Sin embargo, las familias que lo han hecho, quieren hacerlo o están en el proceso están aterrorizadas. Esto no está bien en un país civilizado", añadía Giardini.

Regular, no penar

Políticamente hablando, estas personas no están solas. Desde el partido Europa+ han elaborado un proyecto de ley alternativo que no habla de delito y que garantiza que las mujeres no sean explotadas económicamente.

El proyecto propuesto por el Gobierno, no obstante, parece contar con un fuerte apoyo entre los italianos conservadores.

Grazia Di Maggio, de Hermanos de Italia, sostiene que "con este proyecto de ley, esta semana conseguiremos por fin que el alquiler de vientres esté prohibido en Italia y que se salvaguarden los derechos de los niños".

El debate continúa esta semana, y todo hace indicar que la holgada mayoría del Gobierno en el Parlamento sacará adelante el nacimiento de esta nueva ley.