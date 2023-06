Gran afición para el mejor Yudo en el Grand Slam de Mongolia

Por Euronews

Mongolia, un país amante del yudo, acogió su segundo Grand Slam en la bulliciosa capital, Ulán Bator. El Steppe Arena se llenó de un público apasionado y listo para animar a su potente equipo nacional.

Con la próxima generación del yudo mongol entre el público, era hora de que sus héroes locales les buenos motivos para animarles.

En -48 kg, la japonesa Yoshioka Hikari se hizo con su primer oro del Grand Slam. Erdenet-Od Khishigbat, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Yudo, entregó las medallas.

Pero hubo más éxitos para Japón. Nagayama Ryuju consiguiendo su 10º título de Grand Slam en -60kg, con una combinación de este uchi-mata de elevación y algunos te-waza, Nagayama se llevó el título, y lo celebró con algunos de sus fans.

El Sr. Ariun-Erdene BATBAYAR, gobernador de la provincia de Bulgan, entregó las medallas. En -52 kg, la israelí Gefen Primo se ha impuesto por primera vez en su vida a la medallista mundial y olímpica Amandine Buchard, en un magnífico momento de deportividad que ha celebrado con su entrenador.

**El Sr. Naser AL TAMIMI, Tesorero General de la Federación Internacional de Yudo, entregó las medallas.**En -66kg Mongolia tuvo su héroe y su nombre era Yondonperenlei Baskhuu. En la final se enfrentó al campeón de Dushanbe, Obid Dzhebov, y obtuvo una victoria táctica. El público se puso en pie con una maravillosa celebración local, y todos los aficionados presentes hicieron cola para conocer al hombre del día.

Su Excelencia Battulga Khaltmaa, Presidente de la Asociación Mongola de Yudo, entregó las medallas. "Es absolutamente increíble de tener a la multitud animándome, y me gustaría dar las gracias especialmente al Presidente de la Asociación de Yudo de Mongolia, el Sr. Battulga, ¡me animó mucho!"

En -57kg, la actual campeona del mundo Christa Deguchi hizo su primera aparición desde los Mundiales, y parecía imparable. Jessica Klimkait, su compañera de equipo y rival, se enfrentó a ella en la final y Deguchi demostró por qué ahora es la dueña del parche rojo.

Un nutrido grupo de aficionados con pancartas y fotos la esperaban al salir de la colchoneta. El Sr. Michael Tamura, Director Deportivo de la Federación Internacional de Yudo, le entregó la medalla de oro.

"He estado en muchos países, pero creo que Mongolia es como, no una ciudad natal, pero me siento cómoda aquí. Me animan mucho, me vitorean, y espero poder inspirar pequeños sueños a los niños. Cuando vuelva esta noche, quiero volver a soñar con esto, me sentí muy bien", aseguraba Deguchi.

Mongolia sigue cosechando éxitos, ya que no sólo se ha colgado la medalla de oro, sino que todo el equipo ha desplegado un yudo dinámico durante todo el día para sus seguidores. No se pierdan el resto del Grand Slam de Ulán Bator de este fin de semana, ya que están por llegar más estrellas y más yudo emocionante.