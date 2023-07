Por Euronews en español

La escasa asistencia en las gradas pone en cuestión la necesidad de celebrar un evento de estas magnitudes en un país como Polonia y en una situación como la actual.

La región polaca de Malopolska ha acogido este año los Juegos Europeos, un acontecimiento multideportivo internacional al que asisten 7.000 atletas de 49 países.

Se trata de una oportunidad para que los que se inician en deportes olímpicos obtengan su billete para los Juegos de 2024 en París. Pero, lamentablemente, el evento no ha contado ni mucho menos con una gran afluencia de público.

"Probablemente haya unas 20 000 personas en Cracovia debido a estos Juegos", explica Tomasz Urynowicz, miembro del Consejo del Voivodato de Pequeña Polonia. "Y un fin de semana normal en Cracovia hay más gente aquí. Llamamos a estos Juegos "los Juegos del dinero quemado", porque se han gastado tantos fondos que no serán devueltos. Se han celebrado un sinfín de eventos que resultaron ser un fiasco. Y además, en el deporte no solo cuenta el resultado, sino también la asistencia, las multitudes, el entusiasmo de los aficionados... Pero no ha habido aficionados ni entusiasmo alguno", lamenta Urynowicz.

¿Mal momento y lugar?

Los organizadores aseguran estar satisfechos con los resultados, y explican que el calendario del evento se encontró con factores desfavorables.

"Hemos estado preparando eventos durante el último año y medio", nos explicaba Dawid Glen, portavoz de los Juegos, "cuando en Polonia se hablaba mucho de la situación de guerra, de la inflación, de la situación post-pandémica en Polonia... Pero nosotros nos mantuvimos aquí, con toda nuestra fuerza. Por supuesto, no todos los días las gradas estaban llenas, pero durante los últimas fases, sí".

La ciudad de Cracovia, una de las principales sedes del evento, defiende que, a pesar de la evidente falta de interés del aficionado, la inversión sí fue rentable.

"Al final, la ciudad recibió 350 millones de zlotys para inversiones en infraestructuras, para construcción y reparación de carreteras, y 150 millones de zlotys para inversiones en infraestructuras deportivas", resume la portavoz de la ciudad de Cracovia, Monika Chylaszek. "La contribución de la ciudad a la organización es de 100 millones de zlotys. Por lo tanto, bueno, es fácil calcular que Cracovia ganó 400 millones con este evento".

Los Juegos Europeos de Polonia ya han terminado, pero las opiniones sobre la validez de este evento siguen muy divididas. La mayoría de ellas se refieren a la misma cuestión: ¿puede Polonia permitirse organizar este tipo de eventos en tiempos de dificultades financieras?