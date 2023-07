El calor: la gran preocupación de los mayores en Alemania

Por Kristina Jovanovski

Se calcula que el año pasado murieron en Alemania más de cuatro mil personas a causa del calor.

Elke Schilling dirige Silbernetz, una línea de ayuda para personas mayores. En verano, el tema más escuchado por sus operarios es el calor: "Temen que el día sea cada vez más caluroso y que no puedan salir porque hace demasiado calor Nos dicen que no saben cómo conseguir comida porque no pueden salir a comprar".

Se calcula que el año pasado **murieron en Alemania más de cuatro mil personas a causa del calor.**El Ministerio de Sanidad del país ha creado un sitio web para intentar disminuir esas cifras. En él se detalla lo que pueden hacer los gobiernos locales para ayudar a los másvulnerables, incluidos niños y ancianos.

Forma parte de un plan nacional para mejorar la respuesta a las olas de calor. El Ministerio afirma que son cada vez más frecuentes debido al cambio climático. El Gobierno afirma que sigue el ejemplo de Francia.

**Los científicos afirman que las ciudades se ven especialmente afectadas por las olas de calor.**La densa infraestructura atrapa el calor. ¿Qué puede bajar las temperaturas? Los parques y los árboles.

El climatólogo Diego Rybski, del Instituto de Postdam para la Investigción sobre el Clima, afirma que añadir espacios verdes a las ciudades no es caro:"Actualmente la tenencia va en lo que se llama redensificación, llenando los espacios vacíos de la ciudad y es lo contrario a lo que realmente necesitamos. Necesitamos más espacios verdes entre los edificios, pero ahora los espacios verdes están llenos de edificios".

El Ministerio de Sanidad alemán dice que a mediados de verano se iniciarán más proyectos, entre ellos posibles alertas telefónicas. Euronews ha preguntado al Ministerio de Sanidad cuándo se implantará este sistema, pero aseguran que no pueden dar un calendario.

En cuanto a Elke, dice que se siente afortunada de gozar de buena salud para hacer frente a las olas de calor. Pero sigue luchando: "Hace demasiado calor, me estoy debilitando y me estoy enfadando y estoy indefenso y no me gusta sentirme indefenso".