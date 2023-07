Por Dimitri Korczak

Euronews viaja a Irlanda para mostrar el testimonio de los jóvenes irlandeses, que debido al alto precio de los alquileres y los sueldos reducidos, se ven obligados a abandonar el país.

Esta semana, el programa Witness de Euronews viaja hasta el icónico barrio de Temple Bar en Dublín, Irlanda. Pero no para hablar de la cerveza o de la cultura local, sino para exponer una crisis que azota a todo el país. Una crisis sin precedentes, la crisis inmobiliaria que azota el país.

Esta crisis afecta especialmente a los jóvenes trabajadores que, sin vivienda, se encuentran sin perspectivas de futuro.

Algunos han tenido que volver a vivir con sus padres, mientras que otros han abandonado el país o se plantean hacerlo.

Los precios de la vivienda y los alquileres se han duplicado en diez años, mientras que los salarios solo han aumentado un 13 % en todo este tiempo.

Sinead Ellen Griffin, maquilladora profesional, se ha visto obligada a volver a vivir en su habitación de la infancia.

"Desde que he vuelto a casa, realmente he tenido que rehacer mi visión de lo que es mi futuro, porque lo que había planeado o lo que había esperado no parece tan accesible ahora", confiesa desesperada Griffin. Esta explica: "No quiero despertarme algún día y tener cuarenta y tantos años y posiblemente seguir en mi habitación de la infancia, ya sabes, y no haber tenido la oportunidad de experimentar lo que quería de la vida".

El profesor titular de Política Social en la Universidad de Maynooth, Dr. Rory Hearne, cuenta que en los últimos dos o tres años, Irlanda está viviendo un aumento del número de jóvenes que deciden no quedarse a vivir en Irlanda, sino marcharse definitivamente. Un sector de la población que ha recibido una educación y que posee títulos superiores.

"En Irlanda se está produciendo un enorme trauma debido a la crisis de la vivienda, que tendrá repercusiones durante décadas", añade Griffin.

En 2022, Irlanda era el país más caro de la Unión Europea. Un factor que ha obligado a los jóvenes a emigrar a otros países del continente.

Casi el 60 % de los jóvenes de 18 a 29 años se plantea abandonar el país, entre ellos Conor Brummel, responsable de redacción y comunicación de una empresa.

"Es muy difícil estar lejos de casa. Pero, ya sabes, al menos aquí tengo una calidad de vida que ahora no podría tener en Irlanda", afirma Brummel.