Por Euronews en español

Un proyecto del Gobierno japonés, que descargaría al océano 1,32 millones de toneladas de agua contaminada tratada de la central tratada y que el OIEA considera seguro.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, se encuentra en Fukushima para respaldar los resultados del informe que da luz verde a la descarga al océano Pacífico del agua contaminada de la central nuclear japonesa, tras ser tratada.

Su limpieza, después la fusión parcial de tres de sus reactores como consecuencia de un tsunami en 2011, ha llevado diez años.

"Satisfecho con lo que he visto"

Según los datos presentados este martes por el OIEA, el impacto radiológico será insignificante.

"Durante las últimas cinco horas, más o menos, he estado visitando diferentes lugares, diferentes localizaciones", explicaba. "Y también he podido ver más de cerca las instalaciones que se están preparando en caso de que se decida empezar con las descargas controladas, y he quedado satisfecho con lo que he visto".

Grossi se ha reunido con representantes de pescadores y agricultores locales. Para los pescadores, el informe es insuficiente; piden prudencia en su plan al Gobierno nipón.

China lleva tiempo rechazándolo

"El vertido de las aguas japonesas contaminadas por la energía nuclear de Fukushima reviste un gran interés público internacional, y no hay lugar para ambigüedades ni errores", sentencia el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. "China insta a Japón a respetar la ciencia y los hechos, y a no intentar utilizar el informe del OIEA como escudo para el vertido".

Corea del Sur presentará su propio informe

Corea del Sur, adonde Grossi viajará este viernes, ha anunciado que respeta las conclusiones del OIEA, y que pronto publicará un estudio de sus propios expertos. El vertido podría comenzar este agosto**: 1,32 toneladas de agua a la que se han retirado la mayoría de los isótopos radiactivos, que se descargará durante varias décadas.**

Activistas surcoreanos critican que no se hayan contemplado otras soluciones a la falta de espacio para el almacenamiento del agua.