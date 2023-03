Antes del ‘desastre nuclear’, Fukushima era uno de los mayores productores agrícolas de Japón. Gracias a la resiliencia de los agricultores, los consumidores pueden volver a disfrutar de los productos de esta región. Un equipo de Euronews ha visitado la zona en el marco de un reportaje para el programa 'Spotlight'.

El trabajo de los productores y los esfuerzos de descontaminación, que según las autoridades japonesas han reducido la radioactividad al mismo nivel que las grandes ciudades del mundo, están permitiendo que, poco a poco, la agricultura se recupere.

Doce años después, la bodega de sake ‘Suzuki’ ha vuelto a su lugar de origen, a Namie, una de las zonas más devastadas por la catástrofe.

El antiguo edificio, arrasado por el tsunami, estaba cerca del puerto. Los bodegueros tenían una estrecha relación con los pescadores; celebraban las buenas capturas con su sake. De vuelta en Namie, Suzuki Daizuke quiere apoyar a la comunidad local.

"Antes del terremoto, había unos ciento veinte barcos pesqueros. Ahora, quedan menos de treinta. Para apoyar a la industria pesquera local, hemos evaluado la compatibilidad de nuestro sake con algunos platos de pescado locales, que comen los lugareños. Gracias a la inteligencia artificial hemos desarrollado un sake, conocido como ‘Gyoshu Mariaju’, para maridarlo con el pescado", declara Suzuki Daisuke, director ejecutivo de ‘Suzuki Sake Brewery’.

Un trabajador supervisa la operación del 'lavado del arroz' en la 'Suzuki Sake Brewery'. Euronews

El sake se elabora con un tipo de arroz diferente al que se suele comer. Tras el proceso de descontaminación, cultivar este arroz para alimentarse era una prioridad. Así que, el productor de sake empezó a innovar.

"Elaboro sake con el arroz que se utiliza para comer, y pienso que es delicioso. Además, creo que, a través del sake, puedo demostrar que el arroz producido en Namie no tiene nada de malo", añade Suzuki Daisuke.

"Los agricultores y productores de la región intentan combatir el temor de los consumidores con iniciativas innovadoras", explica la periodista de Euronews y autora del reportaje, Cristina Giner.

Una de estas iniciativas la representa Wonder Farm, un ‘parque temático’ dedicado al tomate en la ciudad de Iwaki. Un sistema de producción pionero y el cultivo en invernaderos permitió a Motoki Hiroshi aumentar la producción tras el desastre nuclear. Los tomates le están ayudando a revitalizar la región. Los visitantes pueden recorrer su plantación, recoger sus propios tomates... y, por supuesto, ¡probarlos!

"Los consumidores entenderán que no hay ningún problema con las verduras, que pueden estar tranquilos, si ven la zona y conocen a los productores que las recogen. Mi objetivo es recuperar la agricultura y el turismo. Por eso, además de cultivar, he construido un restaurante, una tienda de productos agrícolas y una planta de procesado. Me gustaría crear unas instalaciones a las que la gente pueda venir y divertirse", afirma Motoki Hiroshi, presidente del parque temático Wonder Farm.

Así, los visitantes se convierten en agricultores por unas horas; pueden disfrutar de la cocina que tiene como base los tomates, o comprar productos únicos como ‘miso’, o incluso, ¡helado de tomate! Todo está elaborado aquí.

"Tras el terremoto, contacté con mucha gente. Todo el mundo estaba encantado con los productos de Fukushima. Muchos pensaban que era una pena que no pudiéramos vender estos productos tan sabrosos. Me querían ayudar a venderlos por todo el planeta", explica Motoki Hiroshi.

Su finca se ha convertido en un centro regional, al que los agricultores locales traen sus productos para vender o para manufacturar.

El equipo de Euronews viaja hasta Tokio, donde visita a Dominique Corby, un chef francés que tiene un restaurante de cocina franco-japonesa. El jefe de cocina acaba de recibir los tomates de Motoki Hiroshi. Dominique Corby empezó a trabajar con productores de Fukushima en 2010. Pocos días antes de la catástrofe, estaba allí de visita. Le impactó tanto la noticia, que se involucró en la reconstrucción y en el seguimiento de los productos.

Plato elaborado por el chef francés Dominique Corby con tomates de la zona de Fukushima. Euronews

"Es una de las regiones más ricas de Japón, no solamente por la riqueza de sus habitantes, sino también, por la riqueza de sus productos. Podemos comerlos con total seguridad. Yo he visto todas las etapas por la que pasan para vender los productos... ¡Es increíble! Los productos de Fukushima se pueden comer con gusto y placer", señala Dominique Corby.

Este es el caso de los tomates, que prepara en crudo para degustar su sabor. El chef les añade un poco de sal, pimienta y aceite de oliva. Así, elabora una receta de "una calidad excepcional", como así la define, que hace las delicias de la reportera de Euronews.