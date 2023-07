Por Sasha Vakulina

Mapas de la guerra | Estrategia de desgaste en la contraofensiva ucraniana. Las fuerzas de Kiev tratan de preservarse a costa de un avance más lento, mientras desgastan gradualmente a las tropas rusas.

El Ejército ucraniano está tratando de preservar su fuerza, aunque eso suponga un ritmo más lento de las ganancias territoriales, mientras se desgastan gradualmente las tropas rusas y su equipo, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

El think tank estadounidense afirma que el ritmo actual de las operaciones ucranianas no es indicativo de un estancamiento ni prueba de que Ucrania no pueda retomar grandes zonas.

Estado de la contraofensiva: avances lentos pero continuos

Las fuerzas ucranianas han liberado territorio en múltiples zonas del frente desde el inicio de la contraofensiva a principios de junio.

El viceministro de Defensa ucraniano, Hanna Malyar, informó el 3 de julio de que las fuerzas ucranianas habían liberado un total de 37,4 kilómetros cuadrados en el este y el sur de Ucrania en la última semana.

Progresos en torno a Bajmut

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las imágenes geolocalizadas muestran que las fuerzas ucranianas han avanzado al suroeste de Berjivka (6 km al noroeste de Bajmut), al oeste de Yahidne (2 km al norte de Bajmut) y al suroeste de Bajmut.

Blogueros militares rusos informaron de que las fuerzas ucranianas liberaron una importante posición cerca de Klishchiivka (7 km al suroeste de Bajmut), pero no han liberado el asentamiento en sí.

Algunos blogueros militares afirmaron que el asentamiento de Klishchiivka, que todavía está bajo control ruso, no es tan importante como las alturas dentro y alrededor del asentamiento.

El Istituto para el Estudio de la Guerra dice: la actual contraofensiva ucraniana es menos dramática y rápida que la que liberó gran parte de la región de Jarkiv, más exitosa que la fallida ofensiva de invierno rusa, y en general más parecida a la contraofensiva de Jerson, más lenta, pero finalmente exitosa, en su ritmo y progreso inicial.