Por Euronews en español

Los principales países productores se enfrentan a la volatilidad del mercado, las secuelas de la invasión rusa de Ucrania y la vacilante recuperación económica de China.

Concluye la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

La octava Conferencia de la OPEP, que tuvo lugar en Viena bajo el título "Hacia una transición energética sostenible e integradora", examinó el panorama energético mundial actual y las perspectivas futuras en materia de transiciones energéticas, estabilidad de los mercados, seguridad energética, inversión, tecnología e innovación.

"Debemos hacer todo lo posible para reducir las emisiones, no para reducir la energía", explicó a euronews desde la capital austriaca el secretario general de la OPEP, Haitham al Ghais. "Hay una idea errónea sobre la reducción de la producción y la reducción de la inversión en petróleo y gas: no estamos de acuerdo con ese mensaje. Creemos que todas las fuentes de energía serán necesarias en el futuro, incluidas las renovables. No hay ninguna fuente de energía que pueda hacerlo todo por sí sola", recordó Al Ghais.

Creemos que todas las fuentes de energía serán necesarias en el futuro Haitham al Ghais Secretario general de la OPEP

"Tenemos que aceptar que la transición lleva su tiempo", nos dijo por su parte Gerhard Thonhauser, presidente de TDE Group Limited. "Así que cuento con que probablemente dos generaciones industriales empleen 25 años en gestionar esa transición. Así que habría una coexistencia, y la cuestión es cómo podemos ayudarnos mutuamente a acelerar esa transición".

Arabia Saudí anunció el lunes la ampliación de su recorte de producción de petróleo en un millón de barriles diarios para impulsar así los bajos precios. Rusia, por su parte, confirmó que reduciría sus exportaciones en 500 000 barriles por día en agosto.

Son las últimas medidas adoptadas por los principales productores para estabilizar los precios ante la volatilidad del mercado, las secuelas de la invasión rusa de Ucrania y la vacilante recuperación económica de China.

"Los países productores de petróleo se reunieron durante dos días en el elegante Palacio de Hofburg de Viena para intercambiar ideas", resume desde Viena nuestro corresponsal Karoly Szilagyi. "El objetivo de la reunión era averiguar hacia dónde debe dirigirse la industria a partir de ahora. La producción se ha reducido varias veces en el pasado, pero ni una sola vez se ha traducido en una subida de los precios. Así que ahora los países productores de petróleo necesitan nuevas ideas".