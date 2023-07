Los comentarios incendiarios de un blog de hace 15 años se han relacionado con la líder del Partido de los Finlandeses y actual ministra de Economía, Riikka Purra, que no lo ha negado.

El Gobierno de Finlandia se enfrenta a una nueva crisis después de haber salido a la luz determinados comentarios en un foro de extrema derecha, supuestamente escritos por la líder del Partido de los Finlandeses, Riikka Purra.

Los post es cuestión son más que polémicos. El autor de los mismos escribe comentarios antiislámicos y violentos, entre otros, y menosprecia a los inmigrantes, incluidos los somalíes y los "monos turcos".

Purra, actual ministra de Economía de Finlandia, lidera uno de los cuatro partidos que forman el Gobierno de coalición, presidido por el primer ministro Petteri Orpo, del Partido de Coalición Nacional, Kokoomus.

En los últimos días, tanto los medios de comunicación finlandeses como los usuarios de las redes sociales han cotejado detalles de la vida de Riikka Purra con los de la autora, en 2008, de los controvertidos comentarios, de nombre 'riika'. Educación, orígenes, ocupación, edad, el trabajo de su marido, estudios, comidas favoritas y hasta su agenda de viajes. Las coincidencias hablaban por sí solas.

"Saludos desde Barcelona", escribió 'riikka', el mismo día de agosto en que Riikka Purra también estaba en Barcelona hablando en una conferencia sobre multiculturalismo. "Aquí no se ve ningún 'alarmante problema de inmigración'. Los negros venden Vuittons piratas en Las Ramblas", escribió 'riikka' en su blog.

"Oh, hoy ha vuelto a ser maravilloso el racismo civil en la planta baja de McDonald's, cuando nuestro hijo pequeño comía Nuggets del Happy Meal, y en la mesa vecina una familia somalí con un IMC [índice de masa corporal] de +30 se comía el suyo", escribió 'riikka' en junio de 2008.

"¿Sabéis lo que significa 'crujen los juncos'?", preguntaba 'riikka' a sus lectores en enero de 2008. "Pues es el sonido que hacen estos personajes masculinos más oscuros cuando se acercan/pasan por/ la escalera mecánica/elevador/donde sea. No es un silbido (eso sería demasiado obvio), sino un p*** siseo entre dientes: cuanto más ansioso está Abdullah, más saliva echa".

"Netsit", escribió 'riikka' en julio de 2008, un apodo para los internautas contrarios a la inmigración que también es un juego de palabras con la palabra finlandesa para designar a los nazis: "¿Alguien se anima a escupir a los mendigos y a pegar a los niños n****s hoy en Helsinki?".

"Estoy tan llena de odio y pura rabia que estoy a punto de derretirme en mi silla. ¿Qué le estás haciendo a mi psique, Islam?", escribió 'riikka' en enero de 2008.

En septiembre de 2008 'riikka' iba incluso más allá: "Si me dieran una pistola, habría muertos hasta en el tren de cercanías".

Los líderes de los cuatro partidos que forman el nuevo Gobierno de coalición finlandés llegan a la Casa de los Estamentos, Helsinki, el 16 de junio de 2023 AFP

La respuesta de Finlandia

Riikka Purra no ha confirmado ni desmentido que escribiera estos comentarios concretos, aunque ha reconocido que escribió cosas en el pasado que no escribiría hoy.

"Mi texto de enfado es sólo texto de enfado, nada más. No acepto y nunca he aceptado ningún tipo de violencia", tuiteó Purra el lunes por la noche.

Pura manifestó igualmente sentirse "frustrada y desesperanzada" por la inmigración en Finlandia, poniendo como ejemplo "el acoso y los delitos sexuales contra las mujeres y las prácticas desiguales del Islam."

Dicho lo cual, la ministra pidió que no se la juzgara por lo que hubiera escrito en el pasado, sino por sus actos como diputada electa, dirigente de partido y ministra del Gobierno.

Está por ver si el arrepentimiento de Purra podría bastar para apaciguar al primer ministro Orpo, que se apoya en el Partido de los Finlandeses para mantenerse en el poder.

Pero por lo pronto se trata de otro capítulo embarazoso para un Gobierno que ni siquiera tiene un mes de vida, y que llega la misma semana en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realiza una breve visita oficial a Helsinki.

Los adversarios políticos se han apresurado por su parte a condenar los comentarios del blog.

"La ministra de Finanzas Riikka Purra no sólo tiene contenido racista, sino también violento en la misma plataforma. No se arrepiente, y no dimite", opinaba Maria Ohisalo, exlíder del Partido Verde y ministra del Interior en el anterior Gobierno.

Ohisalo también quiso recordar las propias palabras del primer ministro Orpo, cuando dijo que debe haber "tolerancia cero" con los ministros que coquetean con el extremismo, el nazismo o el antisemitismo.

El eurodiputado finlandés Ville Niinistö, de Los Verdes, escribió por su parte que "las políticas y el lenguaje racistas repetidos dicen mucho sobre el mundo de valores de una persona. El pensamiento de Rikka no es adecuado para una ministra de Finanzas finlandesa".

Las críticas han llegado incluso desde dentro del propio Partido de Coalición Nacional de Orpo. El concejal de Helsinki Otto Meri no dudó en calificar los posts del polémico blog de "muy chocantes. Idolatrar la violencia no es sano. Y el uso de la palabra con "n" no sólo me parece inapropiado, sino también racista".

¿Cuál es el trasfondo de este último incidente?

El escrutinio público de las actividades, simpatías y escritos de los políticos del Partido Finlandés (especialmente de los que están en el Gobierno), ha ido claramente en aumento desde que Euronews informara sobre los chistes nazis del exministro de Economía, que publicó también fotos de esvásticas en sus distintas redes sociales.

Si bien el ministro, Vilhelm Junnila, sobrevivió entonces a una moción de confianza en el Parlamento, se vio más tarde obligado a dimitir después de saberse que había pedido abortos masivos de mujeres africanas para hacer frente a la crisis climática.

Junnila fue sustituido por otro político cuyo historial también era problemático. Wille Rydman había sido miembro del Partido de Coalición Nacional hasta el año pasado, cuando una investigación periodística reveló las quejas de chicas adolescentes sobre sus interacciones con ellas.

La policía finlandesa se negó a acusar a Rydman de violación, y la pasada primavera este cambió de partido y se presentó como candidato electoral por el Partido de los Finlandeses.

Desde su nombramiento como ministro de Economía, ha trascendido que la policía está investigando si Rydman utilizó información confidencial de la investigación para un libro que publicó a principios de año, lo que podría suponer una violación de la confidencialidad.

Sea como fuere, el nombramiento de Rydman se consideró toda una bofetada para Orpo, que unos meses antes había condenado el comportamiento de este hacia las mujeres, especialmente las jóvenes, y que ahora tiene que sentarse a su lado en las reuniones de gabinete.