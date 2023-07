Por euronews

Este miércoles, último día no se produjo ningún avance espectacular, pero Ucrania obtuvo promesas de más armamento para luchar contra Rusia y garantías de seguridad.

Sin fecha para la entrada de Ucrania pero la OTAN asegura estar comprometida

La cumbre clave de la OTAN celebrada en Lituania ha concluido sin que se haya fijado un calendario para la adhesión de Ucrania.

Los miembros más ricos de la OTAN, el G7, formalizaron la oferta en una declaración conjunta. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg aseguró: "Ucrania está ahora más cerca de la OTAN que nunca. Los aliados reafirmaron que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN y acordaron eliminar el requisito de un plan de acción para la adhesión. De este modo, el proceso de adhesión de Ucrania pasará de dos a una etapa. Emitiremos una invitación para que Ucrania se incorpore a la OTAN cuando los aliados estén de acuerdo en que se cumplen las condiciones".

Zelenski escuchó expresiones de apoyo similares en una reunión con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Más tarde, calificó los hechos del día como "un puente hacia la adhesión a la OTAN": "No he cambiado mi punto de vista. Lo más importante es que entendamos por igual las condiciones de cuándo y cómo Ucrania entrará en la OTAN. Puede que alguien no comunique todos los detalles. Sin embargo, para mí era esencial que hubiera un hecho inequívoco de que Ucrania estará en la OTAN, y que depende de la seguridad, que nadie va a negociar el ingreso en la OTAN con nadie, y que será una decisión política real basada en la situación de seguridad en Ucrania."

El Presidente Recep Tayip Erdogan sorprendió el lunes pasado, en vísperas a la cumbre de la OTAN, con unas declaraciones en las que vinculó su luz verde al ingreso de Suecia en la OTAN con la reactivación de las negociaciones de Ankara con Bruselas.

Este miércoles Erdogan ha recordado que el visto bueno a Suecia en el Parlamento turco no se produciría antes de octubre.