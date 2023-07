Por Euronews

Tras haber cumplido sus objetivos en la cumbre de la OTAN en Vilna, el presidente estadounidense hace una breve parada en Helsinki. Su delegación consiguió finalmente el levantamiento del veto de Turquía a la entrada de Suecia en la Alianza.

Breve visita de Joe Biden a Finlandia, el flamante nuevo miembro de la OTAN, con el que la Alianza Atlántica duplica su frontera con Rusia. En Helsinki tiene previsto reunirse con los dirigentes de los países nórdicos.

Objetivos cumplidos

El presidente estadounidense acaba así su viaje de cinco días por Europa con un estupendo sabor de boca, tras una provechosa cumbre de la que ha asegurado la coalicion sale más fuerte, unida y con más energía que nunca".

Todavía en Vilna, prometía ante un público entusiasmado, que el compromiso de su país con la defensa de Ucrania no se debilitaría.

"Nunca debéis olvidar lo mucho que esto importa, y nunca, nunca renunciéis a un mañana mejor. La defensa de la libertad no es el trabajo de un día o de un año, es la vocación de nuestra vida, de todos los tiempos. Estamos preparados para la lucha que tenemos por delante. Nuestra unidad no flaqueará, os lo prometo".

Zelenski destaca lo obtenido

Por su parte,el presidente ucraniano Volodímir Zelenski regresaba a su país destacando lo positivo de su misión en Lituania: no tenía un calendario de entrada en la OTAN, pero sí la garantía de una adhesión futura, así como más ayuda militar de defensa aérea, misiles, blindados y artillería.

"No he cambiado mi punto de vista. Lo más importante es que tengamos un acuerdo común sobre las condiciones en las que Ucrania entraría en la OTAN. Quizá no se comunicaron todos los detalles, pero para mí era muy importante que dependiera de la seguridad".

Otro hito de Vilna ha sido el cambio de opinión de Ankara, tras varias reuniones de la delegación estadounidense con la turca: levantará finalmente el veto para la incorporación de Suecia a la Alianza. Aunque el presidente Recep Tayip Erdogan ha anunciado que no será antes de octubre por el parón vacacional.