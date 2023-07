Por Euronews en español

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski considera absurda esta actitud de los aliados militares.

El primer día de cumbre de la OTAN acababa en Vilna en una cena, a la que acudía el presidente ucraniano Volodímir Zelenski masticando su decepción ante la negativa de sus miembros a darle una fecha concreta para la incorporación de su país a la organización militar.

Mientras las naciones bálticas abogaban por establecer una ruta clara, Estados Unidos y Alemania se mostraron más prudentes: en estos momentos más que disuasión supondría una provocación para Rusia.

"Ucrania será miembro de la OTAN"

Pero, de todas maneras, Ucrania debería estar animada, había señalado previamente el secretario general Jens Stoltenberg. Le han simplificado el mecanismo de entrada -porque entrar, entrará- y Kiev será tratada de igual a igual en un consejo bilateral de consulta y toma de decisiones.

"Reafirmamos que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN y acordamos eliminar el requisito del Plan de Acción para la Adhesión. Esto cambiaría el camino de adhesión de Ucrania de un proceso de dos pasos a un proceso de un solo paso".

"Una decisión absurda"

Zelenski, arropado por los lugareños, calificó de absurdo no contar con una fecha clara de invitación, criticando tanta vacilación.

"Hoy he venido aquí, creyendo en la determinación, creyendo en los socios, creyendo en la OTAN fuerte. En la OTAN que no duda, que no pierde el tiempo y que no vuelve la cabeza hacia ningún agresor'.

Según Stoltenberg, el programa ofrecido a Kiev, además de entrenar a sus tropas y modernizar sus sistemas de defensa, ayudará a cubrir cuestiones básicas como el suministro de combustible, y de equipos médicos y de desminado.

En la agenda de la segunda jornada de la cumbre figura la seguridad climática, en la que intervendrán aliados del Indo Pacífico como Australia y Japón.