Es la primera vez que la Unión Europea financiará la producción de material bélico, como artillería.

El Parlamento Europeo ha apoyado este jueves el uso de hasta 500 millones de euros del presupuesto de la UE para financiar las capacidades de producción industrial de munición del bloque, como misiles tierra-tierra y artillería.

El reglamento, conocido como Ley de Apoyo a la Producción de Munición (ASAP), fue propuesto por la Comisión Europea en mayo, pero se ha tramitado por la vía rápida en el proceso legislativo de la UE, con el voto a favor de casi todos los grupos políticos.

"No deberíamos dejar de apoyar capacidades defensivas como la que estamos dando con este reglamento, para garantizar que Ucrania no se quede sin la munición que necesita para defenderse de la agresión", ha asegurado a Euronews Brando Benifei, eurodiputado socialista italiano.

Ville Niinistö, eurodiputado de Finlandia, ha explicado que hay un párrafo específicamente insertado "asegurándose de que estos recursos adicionales con los aumentos de la producción de municiones están destinados a Ucrania".

"Y, en segundo lugar, para abastecer también nuestros propios depósitos, que se han agotado al apoyar a Ucrania", ha añadido.

Es la primera vez que la UE financia directamente la producción de armas. Pero no todos los eurodiputados están contentos, sobre todo en la izquierda. "Esto significa que ahora tenemos una situación en la que la Unión Europea financia no sólo la investigación y el desarrollo de armas, pero no sólo la compra de armas, sino que también va a financiar directamente la producción de armas de las empresas que ya están teniendo beneficios excesivos", ha dicho el eurodiputado Marc Botenga a Euronews.

"La guerra en Ucrania para las empresas armamentísticas ha sido una bendición, están obteniendo beneficios excesivos y básicamente vamos a subvencionar su producción. Es un gran error", ha lamentado Botenga.

El dinero para la industria militar europea procederá de dos fondos de defensa de la UE, pero los gobiernos nacionales también pueden completarlo modificando sus Planes de Recuperación y Resiliencia. La aprobación final del proyecto de ley por los Estados miembros llegará probablemente antes de las vacaciones de verano.