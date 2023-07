Por Cristina Giner

Pedro Sánchez necesita los 7 escaños de Junts x Catalunya para llegar a la mayoría y formar Gobierno. Sin un acuerdo, España quedaría abocada a unas segundas elecciones.

El panorama postelectoral deja un verano caldeado en España. Sin escaños suficientes a izquierda ni derecha para gobernar, las miradas se vuelven hacia los partidos independentistas de Cataluña.

La llave en manos de Puigdemont

Después de años con poca influencia en la política española y con Esquerra Republicana haciéndole sombra, el partido del exlíder independentista Carles Puigdemont tiene ahora la llave de la Gobernabilidad para reeditar un Gobierno progresista pero a cambio de demandas de máximos:

Josep Rius, portavoz de JuntsxCatalunya: "La propuesta que hace Junts por Cataluña es muy clara. Es el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía, lógicamente. Una amnistía que no se ha resuelto con unos pocos indultos que ha concedido el gobierno".

Marc Guinjoan es analista político: "El PSOE ha dicho por activa y por pasiva que la unidad de España no es algo que no se puede poner en duda. Así que en este sentido, parece ser difícil que el PSOE negocie en estos términos. Junts no tiene tantos incentivos para formar o para forzar una coalición con PSOE y Sumar. Así que veremos, yo creo, un poco en los próximos meses".

Euroorden contra Carles Puigdemont

Este lunes la Fiscalía española pedía reactivar la orden de arresto internacional contra Carles Puigdemont, huido a Bruselas tras el referéndum ilegal de 2017, generando más incertidumbre sobre las posibles negociaciones.

"El plazo para constituir las Cortes es el próximo 17 de agosto, se inicia así la nueva legislatura. En España, no hay plazo legal específico para la investidura del presidente por lo que las negociaciones pueden alargarse semanas".

Desde Barcelona, Cristina Giner, para Euronews