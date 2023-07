Prejuicios, falta de inversión y machismo: el viacrucis del deporte femenino

Por Ilaria Federico, Mario Bowden, Stéphane Hamalian

"El entrenador estaba molesto con el resultado [del partido] y acabó amenazándonos con violarnos. Nos mira una por una, nos señala y dice: '¿Queréis ser putas conmigo? Os voy a follar a todas una por una'", cuenta a Euronews Mélissa Plaza, una exfutbolista francesa.

Con el inicio de la Copa Mundial Femenina de la FIFA la semana pasada, el fútbol femenino acaparó una atención considerable, especialmente en Europa. A pesar de los progresos realizados en el deporte femenino, siguen existiendo grandes retos, sobre todo en materia de igualdad salarial, visibilidad y condiciones de entrenamiento.

"_La Comisión Europea sigue de cerca la situación_", explica Ligia Nobrega, analista principal del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE). En 2018, el Consejo de Europa encargó a este instituto que recopilara datos sobre igualdad de género y deporte en los Estados miembros de la UE y comprobara si los países aplican la política de cuotas establecida en 2022.

Según esta política, para mediados de 2026, al menos el 40% de los puestosno ejecutivos de los consejos de administración deben estar ocupados por mujeres, así como al menos el 33% de los puestos ejecutivos y no ejecutivos. Esto significa presidentas, vicepresidentas, vocales y directivas en las confederaciones deportivas europeas. "Hemos intentado seguir y controlar esta iniciativa y constatamos que los países que han implantado cuotas están logrando una representación de sexos más equilibrada más rápidamente que los países que no lo han hecho(...)" "Y los países con mejores resultados son Finlandia, Suecia y el Reino Unido", explica el experto. "Pero aún estamos lejos de que el 40 % de las mujeres estén representadas en estas organizaciones", añade. añade.

Igualdad salarial, un partido aún por ganar

A pesar de los considerables avances, la igualdad salarial sigue siendo un reto importante en el deporte femenino. A diferencia de laselección de fútbol de Estados Unidos-que, gracias a su lucha por la paridad, logró obtener un convenio colectivo que garantiza la igualdad salarial entre los jugadores y jugadoras del equipo nacional-, muchas federaciones internacionales siguen sin ofrecer una retribución justa a sus deportistas femeninas.

Aunque se han conseguido algunas mejoras, los salarios de las mujeres siguen siendo significativamente inferiores a los de sus homólogos masculinos.

"Tenemos enormes desigualdades salariales. Si le digo, por ejemplo, que el salario medio de una jugadora de la WNBA es 110 veces inferior al de un colega masculino de la NBA, se hace una idea de las desigualdades que existen", comenta Julian Jappert, director del Think Tank Sport et Citoyenneté.

En una medida destinada a acabar con la brecha salarial, la FIFA ha anunciado un aumento del 300% en las primas para la Copa Mundial Femenina de 2023, lo que eleva el total a 135 millones de euros. Aunque se trata de un paso positivo, sigue habiendo una diferencia significativa entre las primas concedidas a hombres y mujeres en los grandes torneos. De hecho, en el último Mundial masculino de 2022, la FIFA asignó alrededor de 400 millones de euros en primas por rendimiento a las federaciones de los equipos participantes.

Según un reciente informe de FIFPRO (la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales) sobre las condiciones de clasificación de los jugadores en la Copa del Mundo, de los jugadores que participarán en la Copa del Mundo de 2023, sólo el 40% se consideraba futbolista profesional. Mientras que el 35% dijo que eran aficionados, el 16% dijo que eran semiprofesionales y el 9% no estaba seguro de su estatus.

"Entre las 362 jugadoras que entrevistamos de seis continentes de todo el mundo que habían participado en la fase de clasificación para el Mundial 2023, había enormes disparidades en sus salarios", explica Alex Culvin, responsable de Estrategia e Investigación del Fútbol Femenino de FIFPRO. "El**29% de las jugadoras no recibió ningún tipo de remuneración por esta competición.** Esto significa que el 66% tuvo que tomarse un permiso no remunerado -o tiempo libre de sus otras actividades profesionales- para poder participar en los partidos de clasificación para el Mundial", prosigue.

Rapport de FIFPRO sur les conditions de qualifications des joueuses de la Coupe du Monde féminine 2023. Euronews

Mélissa Plaza, ex jugadora de la selección francesa y ahora psicóloga deportiva, se hace eco de estas cifras:"Para todos los equipos que juegan en la D1, estamos hablando de un salario medio mensual de entre 1.300 euros brutos y 1.600 euros brutos.(...) "Cuando estás muy por debajo de los 1.300 euros brutos al mes, significa una cosa, significa que no eres profesional, que no te pagan exclusivamente por jugar al fútbol y que necesitas tener un trabajo aparte", explica.

La formación de las mujeres: un campo sembrado de obstáculos

Según Mélissa Plaza, las condiciones de entrenamiento de las futbolistas son problemáticas e insuficientes en comparación con la preparación de sus homólogos masculinos:

"A menudo recogemos las sobras que dejan los chicos. Todo el material que sobra de los chicos y que es demasiado grande o demasiado pequeño, por ejemplo, eso es lo que recogemos. Por ejemplo, tengo amigas que no hace mucho jugaban en el FC Nantes y solían recoger los calcetines de la talla 43 que sobraban de los chicos. Y obviamente una talla 43 cuando tienes una talla 38 no tiene sentido. A menudo, se veían obligadas a comprarse calcetines de su talla".

Y añade: "Cuando eres una mujer futbolista hoy en día, cuando juegas en la D1, puedes encontrarte regularmente en situaciones en las que te encuentras con la última franja horaria que dejan libre los chicos para entrenar, es decir, la franja de las 20.00 / 22.00 horas...".

Estos obstáculos se ven confirmados por los datos recogidos por FIFPRO:

"Hemos recibido informes de jugadores insatisfechos que consideran que cada confederación tiene que mejorar considerablemente sus infraestructuras, los campos de entrenamiento, el alojamiento, el transporte en los desplazamientos, así como la indumentaria y el calzado", explica Alex Culvin. Lo que nos dicen los datos, y lo que escuchamos repetidamente de los jugadores, es que no son tratados ni valorados como deberían, ni por su club ni por su federación, y que a menudo tienen un acceso insuficiente y aleatorio a las infraestructuras e instalaciones".

Rapport de FIFPRO sur les conditions de qualifications des joueuses de la Coupe du Monde féminine 2023 Euronews

Del terreno de juego a las pantallas: en busca de popularidad

Losmedios de comunicación desempeñan un papel clave en la perpetuación de estas desigualdades, ya que a menudo dan una cobertura insuficiente a los acontecimientos deportivos femeninos en comparación con sus homólogos masculinos. Una mayor visibilidad del deporte femenino tiene el potencial de inspirar a las generaciones futuras a practicar este deporte. La mayor asistencia a los partidos de la Women's Super League (WSL), con clubes como el Arsenal Women superando la asistencia de los equipos masculinos, es testimonio del creciente interés y compromiso de los aficionados. Esta visibilidad desempeña un papel esencial en la popularidad de estos deportes.

Como confirma Julian Jappert: "Existen enormes desigualdades entre la retransmisión del deporte femenino y el masculino, aunque los estudios demuestren que los telespectadores están interesados y que cuando las cadenas finalmente retransmiten y asumen este riesgo financiero y también en términos de audiencia, obtienen resultados.

Pero la popularidad de un deporte se construye desde la infancia, según Cécile Locatelli, ex jugadora de fútbol que ahora es entrenadora: "Los clubes tienen que hacer el esfuerzo de poner a gente competente en el lugar adecuado para poder motivar y atraer a estas jóvenes al deporte".

Stefan Bergh, Presidente de la ONG ENGSO, que representa a los jóvenes europeos con el fin de promover directrices para el deporte infantil y juvenil, se muestra optimista: "Lo que he notado en los últimos cuatro o incluso seis años es que hay expectativas más altas y más fuertes también a nivel local, por parte de cada individuo que practica deporte", explica el analista. "No sólo vemos mujeres, sino también muchos hombres jóvenes que se expresan sobre cuestiones de género de una manera que no veíamos hace diez años".

Según el Presidente de la ENGSO, quienes ocupan puestos de autoridad deben sensibilizar a la sociedad sobre las cuestiones de género: "_Las personas que ocupan puestos de liderazgo como yo, en mi calidad de Presidente de la ENGSO y también de Secretario General de la Confederación Sueca de Deportes, debemos dar ejemplo en cuanto a lograr la paridad de género, pero también en cuanto a garantizar que la financiación sea igual entre hombres y mujeres_".

Más sexismo

El sexismo en el deporte femenino es un problema persistente que obstaculiza el progreso y la igualdad de las deportistas. A pesar de algunos avances en el reconocimiento y la visibilidad del deporte femenino, los prejuicios y los estereotipos de género siguen influyendo negativamente en la percepción de la mujer en el deporte. Persisten los comentarios sexistas y las críticas injustificadas a las actuaciones de las mujeres deportistas, lo que contribuye a devaluar sus logros y su talento.

Un ejemplo reciente en Italia ilustra el problema.

Durante la retransmisión de una prueba femenina de saltos de trampolín en los Campeonatos Mundiales de Natación que se están celebrando del 23 al 30 de julio en Fukuoka (Japón), dos comentaristas deportivos, Lorenzo Leonarduzzi y Massimiliano Mazzucchi, hicieron comentarios degradantes e inapropiados sobre el aspecto físico de las clavadistas, en directo en la cadena pública nacional RAI:

"Las_holandesas son gordas, como nuestro Vittorioso_", "Son grandes, ¿verdad?", "Pero en la cama son todas iguales", "Ésta se llama Harper, es arpista, ¿cómo se toca el arpa? ¿La...?", "¿La tocas?", "¿La pellizcas?". Estos comentarios degradantes provocaron una ola de indignación entre los telespectadores y condujeron a la suspensión de los dos periodistas.

Mélissa Plaza cuenta cómo ella también fue testigo de episodios de violencia sexista en el seno de su equipo:"Fui testigo de la misoginia reinante en este ambiente. Sólo ganábamos 3-0 en el descanso. El tipo que nos entrena está muy descontento con el resultado y acaba amenazándonos claramente con violarnos" "Nos dice '¿queréis ser putas conmigo? Os voy a follar a todas una por una".