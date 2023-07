Por Euronews con AFP

En Venezuela, la comunidad LGBTIQ+ lleva años luchando contra la discriminación, sin que la ley les otorgue derechos como el matrimonio igualitario o el cambio de la identidad de género.

Excarcelados 30 de los 33 detenidos en una fiesta privada de la comunidad LGBTI en Venezuela.

Tras haber sido imputados por delitos como "ultraje al pudor", la Justicia venezolana del estado de Carabobo les excarceló el miércoles.

Los activistas denuncian "persecución" y "criminalización de la homosexualidad".

"Ayer se había iniciado la audiencia especial de presentación, en la cual es una audiencia en donde a ellos se les va a imponer de unos supuestos delito, uno presunto delito que estuvieron cometiendo este que la defensa pública, la defensa privada que yo represento también en esta entrevista estamos todos de acuerdo de que no existe ningún tipo de delito para estos muchachos", explicaba Jesús Licet, abogado.

Familiares y amigos protestaron ante los juzgados.

"Eso era privado, eso no, ellos no estaban perjudicando a nadie, había puras personas mayores de edad, ahí no había niños.", dice la tía de uno de los detenidos.

En Venezuela, la comunidad LGBTIQ+ lleva años luchando contra la discriminación, sin que la ley les otorgue derechos como el matrimonio igualitario o el cambio de la identidad de género.