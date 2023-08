Un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia destituyó al presidente de la Cruz Roja en Venezuela y nombró una nueva junta.

La semana pasada el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó de la apertura de una investigación sobre el "presunto acoso y maltrato" cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja por parte de su ahora destituido presidente, Mario Villaroel quien llevaba al frente de la entidad desde 1978.

Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela tras el presidente Nicolás Maduro, acusó a Villarroel de "conspirar" contra el presidente y de "actividad mafiosa" en el manejo de fondos.

Una medida considerada un aviso a todo tipo de organizaciones profesionales, sociales, deportivas y especialmente defensoras de derechos humanos.

Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos explica:"Lo primero que hay que insistir es que en la Cruz Roja venezolana es una asociación civil sin fines de lucro, no es una dependencia al gobierno. Y con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia se genera un precedente peligroso para el derecho de libertad de asociación y reunión de los venezolanos."

"Con un juicio exprés donde no hubo posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, donde además hubo una campaña mediática y donde además tenemos una sentencia en donde hay no solamente resoluciones de forma, sino también de fondo, por supuesto, es un gravísimo precedente que pone a todas las organizaciones del país a colocar nuestras barbas en remojo."

El vicepresidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Miguel Villaroel, hizo un llamamiento presidente de Venezuela para que no interfiera en la labor de la organización humanitaria: "Señor Presidente Nicolás Maduro, como venezolano, como voluntario de la Cruz Roja y como Vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, le pido con profundo respeto que no permita la intervención del mayor organismo humanitario del mundo. Venezuela no lo merece y ustedes no merecen manchar la historia humanitaria".

La nueva junta directiva de la Cruz Roja de Venezuela anuncia que se tomará hasta un año para convocar elecciones dentro del organismo