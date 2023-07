¿Podrán Rusia y Bielorrusia participar en los Juegos Olímpicos de 2024?

Por Knarik Papoyan

¿Veremos a atletas rusos y bielorrusos con uniformes neutrales en los Juegos Olímpicos de París? El Comité Olímpico Internacional (COI) ha dicho que no fijará un marco concreto para decidir sobre esta cuestión y, mientras tanto, las calificaciones para muchas disciplinas olímpicas ya están en marcha.

¿Qué les espera a los atletas?

"Desde 1992 se acabó la era de los boicots. Pero ahora la situación es nueva con la invasión rusa de Ucrania, y el COI trata de encontrar un equilibrio permitiendo la presencia de atletas de Rusia y Bielorrusia como deportistas neutrales. Pero como hay mucha resistencia por parte de muchas federaciones. Creo que sólo veríamos una presencia muy limitada de atletas de esos dos países" señala Daniel Reiche, profesor Asociado Visitante Universidad de Georgetown Qatar y experto deportes y política

En marzo, el COI propuso que los atletas rusos y bielorrusos que no apoyaran públicamente la guerra en Ucrania y no estuvieran asociados al ejército pudieran participar como neutrales. Pero muchas federaciones aún no han elaborado unos criterios. Además las recomendaciones del COI no se aplican a los Juegos Olímpicos.

"El COI dejó claro que no se permitiría en los Juegos Olímpicos a nadie que estuviera en el ejército o que apoyara públicamente la guerra. Así que esto pone el listón ya bastante alto", apunta Reiche.

El COI ya ha llevado a cabo la tradicional distribución de invitaciones entre los Comités Olímpicos Nacionales. 203 países están invitados, Rusia y Bielorrusia no figuran entre ellos. Los expertos sugieren que el COI tomará una decisión tan tarde como sea posible, muy probablemente en la primavera de 2024. Los deportistas elegibles podrían no tener tiempo para clasificarse.

¿Hasta qué punto es legítimo? ¿Viola el principio de separación entre deporte y política?

"Es una decisión y una situación muy críticas, no es el único conflicto en el mundo. Y tampoco hay que olvidar que muchos deportistas rusos y bielorrusos no están a favor de la guerra. Así que es muy difícil responder a la pregunta de dónde trazar la línea. El COI intenta encontrar un acuerdo que satisfaga a todos", concluye el profesor Daniel Reiche.