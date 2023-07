Por euronews

La mayor potencia industrial de la Unión Europea se estancó en el segundo trimestre del año después de haber entrado en recesión técnica durante el semestre de invierno.

Pero la razón principal para esta bajada sigue siendo la dependencia alemana del gas ruso y sustituir esta fuente no es ni fácil ni barato, como explicó el ministro de Economía alemán, Robert Habeck:"En primer lugar, la industria alemana dependía mucho de las importaciones rusas de energía, sobre todo de gas. Otras regiones no lo tenían en absoluto, desde luego Estados Unidos, pero tampoco Gran Bretaña o España. Prácticamente no tenían gas ruso. Había que sustituirlo a precios más altos. Por eso tenemos precios más altos de la energía. Esa es la consecuencia de la pérdida del gas ruso".

Según el FMI, la economía alemana perderá un 0,3%, la única que retrocede entre los países del G7.

Entre las razones además de la crisis energética, está la menor demanda de productos alemanes

Según los datos provisionales de la Oficina Federal de Estadística alemana el producto interior bruto se quedó en un 0,0 % en el segundo trimestre del año respecto a los tres meses anteriores.

Un estancamiento que viene después de que entre enero y marzo experimentara una bajada del 0,1 % y en los últimos tres meses de 2022, del 0,4 %.