Por Euronews en español

El país africano es el séptimo productor de uranio del mundo, y la Unión Europea se abastace en buena medida de sus reservas.

El golpe militar de la semana pasada en Níger preocupa seriamente a Occidente. Los aliados temen que el país africano, un socio clave en la lucha contra los grupos yihadistas en la región, pueda ahora pivotar hacia Rusia.

El derrocamiento del presidente Mohammed Bazoum ha sido firmemente condenado por la Unión Europea, Estados Unidos y varios países de África, además por supuesto de por Naciones Unidas

Jean-Herve Jezequel, del International Crisis Group, considera que aún es demasiado pronto para saber si Níger podría o no recurrir a Rusia o al Grupo Wagner.

"Sabemos que Wagner está interesado en desarrollar su capacidad en África Occidental. Anticipamos también que dentro del nuevo régimen militar, si se mantuvieran en el poder, buscarán diferentes aliados y podrían verse tentados a establecer relaciones con Rusia".

"Es posible que se produzca un cambio de alianza y que Rusia desarrolle su capacidad de Wagner en la región", añade Jezequel. "Pero ahora mismo es una especie de bandera roja que es muy conveniente utilizar para estar en una posición más fuerte a la hora de negociar".

La cuestión del uranio

Por supuesto, también preocupa el impacto que el golpe pudiera tener en la importación de uranio, con el que se alimentan las centrales nucleares europeas.

Como séptimo productor mundial de este elemento químico, Níger suministra a la Unión Europea casi el 25 % de sus reservas, por delante de países como Kazajistán, Rusia o Australia. A Francia, el país africano le proporciona alrededor del 10 % de uranio.

Jezequel considera que el posible impacto no sería tan crítico como pueda parecer.

"En el pasado, Francia dependía mucho más del uranio nigerino que ahora", recuerda el experto. "Se ha diversificado el acceso al uranio en el mundo, incluyendo Canadá y Kazajistán. Así que es un mercado diferente al de hace 20 o 30 años. Sigue siendo importante, pero ya no es tan vital para Francia como antes".

El experto asegura también que, en verdad, no está nada claro que los militares sean capaces de permanecer mucho tiempo en el poder. Aún es pronto para sacar conclusiones.

"Todavía existe la posibilidad de que el presidente Bazoum regrese. Será extremadamente difícil, no es el escenario más probable, pero sigue siendo el escenario en el que trabajan muchos actores".

"Hablamos de actores de la comunidad internacional, y de hecho incluso Rusia está presionando para el regreso del presidente electo. Pero si esta presión externa no conecta con una presión interna, me temo que no funcionará", sentencia Jezequel.