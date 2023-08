Por Euronews en español

El mundo ha vivido un fenómeno que se produce con poca frecuencia y es del vivir una superluna. Este se produce cuando la luna está cerca de la Tierra.

Una luna enorme ha iluminado los cielos, cautivando a todos con su esplendor. La espectacular imagen de la superluna adornando el firmamento sobre los antiguos templos ha dejado a muchos maravillados. Este fenómeno astronómico ocurre cuando la Tierra se encuentra más cerca de lo normal de su satélite natural, provocando que la luna parezca más grande y más brillante de lo habitual.

En una noche mágica, los griegos tuvieron el privilegio de presenciar esta fascinante superluna, que parecía acariciar con su luz los históricos monumentos que adornan el paisaje. Los observadores del cielo quedaron maravillados por la intensidad de su brillo, mientras esta majestuosa esfera celeste se alzaba imponente.

Para aquellos que no pudieron disfrutar de este espectáculo celestial, hay buenas noticias, ya que tendrán una segunda oportunidad para admirarla a finales de este mes. El 30 de agosto, la superluna azul volverá a iluminar nuestros cielos, ofreciendo una vista aún más cercana y deslumbrante del astro. Aunque el término "superluna azul" no hace referencia a un cambio en el color de la luna, sino que indica que este fenómeno se trata de la tercera luna llena dentro de una misma estación, algo que ocurre ocasionalmente en el calendario lunar. Esta peculiar coincidencia no se repetirá hasta dentro de 14 años en 2037, lo que la convierte en un acontecimiento digno de apreciar y celebrar.

La superluna, a lo largo de la historia, ha sido fuente de inspiración para poetas, artistas y científicos. Su magnífica presencia en el cielo ha despertado la curiosidad de la humanidad y ha dado lugar a numerosas leyendas y mitos en distintas culturas. Desde tiempos ancestrales, la luna ha sido objeto de adoración y simbolismo, asociándose con el misterio y la magia de la noche.

El fenómeno de la superluna, aunque es fascinante, también tiene un impacto en las mareas oceánicas debido a la cercanía de la luna a la Tierra.