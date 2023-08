El papa recuerda que la Iglesia está abierta a los homosexuales, denuncia que el norte de África también es un cementerio de migrantes y reitera su "tolerancia cero" contra la "peste" de los abusos en la Iglesia.

El papa Francisco recalca durante su viaje de vuelta de la Jornada Mundial de la Juventud que la Iglesia no es una empresa en la que se tiene que "autorizar para entrar", en referencia a los homosexuales. El Santo Padre ha subrayado la importancia del encuentro que tendrán los obispos en Marsella el próximo mes sobre migración.

Papa Francisco ha destacado durante la rueda de prensa en el avión papal: "Los obispos del Mediterráneo celebrarán este encuentro, incluso con algunos políticos, para reflexionar seriamente sobre la tragedia de los migrantes. El Mediterráneo es un cementerio, pero no es el cementerio más grande. El cementerio más grande está en el norte de África. Esto es terrible".

Ha señalado que en el desierto entre Túnez y Libia se les deja abandonados a morir y ha denunciado la explotación criminal de los migrantes en los campos del norte de África. El sumo pontífice también ha reiterado la tolerancia cero que tiene que haber en la Iglesia ante la peste de los abusos.

En una entrevista reciente con la revista española "Vida Nueva", Francisco volvió a reiterar que "los transexuales son hijos de Dios".

"El Evangelio es para todos. Es un principio que me mueve mucho y que es mi filosofía. Jesús dice: 'Vayan a traerme a todos, sanos y enfermos, justos y pecadores'. A todos. Y acá adentro vienen todos. Si la Iglesia no tiene esto que Jesús le enseñó, no es Iglesia. Todos tienen que sentirse dentro, que ser acogidos dentro. No podemos claudicar de eso, porque el Señor nos lo enseñó", dice el papa en esta entrevista.

Y añadía: "Por eso, no me preocupa que algunos me echen en cara que recibo en la audiencia general de los miércoles a transexuales".

Durante su regreso también aseguró que de salud está bien y que acortó sus discursos para conectar mejor con la juventud.