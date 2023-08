El festival Sziget se levanta contra la agresión rusa. Más de diez artistas ucranianos actúan este año en el festival Sziget. ACNUR también está en Sziget para llamar la atención sobre los problemas de los refugiados.

El evento musical más importante de Hungría, el festival Sziget, se levanta contra la agresión rusa. En el escenario principal, el artista ucraniano Dima Malakhov actuó ante miles de personas.

Más de diez artistas ucranianos actúan este año en el festival Sziget. Muchos traídos al festival por una ONG de trabajadores de la industria musical, despedidos por la guerra.

Una de las artistas perdió su casa, pero también obtuvo ciertas ganancias.

"La gente en Ucrania se ha interesado más por la música ucraniana que antes. Y por eso empecé a actuar más, y tengo más oyentes mensuales en distintas plataformas", cuenta Sofiya Pylypenko, cantante de Promsonya.

La ayuda a los refugiados ucranianos

Muchos de los visitantes del festival de Sziget son ucranianos. Algunos ahora viven lejos de casa.

ACNUR también está en Sziget este año para llamar la atención sobre los problemas de los refugiados.

"Ya no se trata de distribuir alimentos o mantas en la frontera o en los distintos puntos de llegada. Después de año y medio, ahora se trata de ayudar a los refugiados a integrarse en la sociedad. Como todo el mundo puede ver, no hay duda de que esta guerra no acabará rápidamente", explica Ernő Simon, portavoz de ACNUR.

La bandera rusa en la entrada del festival

En el grupo de visitantes también hay rusos. A diferencia de 2022, este año no hay artistas rusos en el festival, pero los invitados rusos siguen siendo bienvenidos, como demuestra el hecho de que la bandera del país siga desplegada en la entrada.

"Me mudé aquí por trabajo, y siento que Hungría es un país muy acogedor, y no tengo ningún problema", comenta Tatiana, ciudadana rusa que vive en Budapest.

En el festival Sziget las banderas rusa y ucraniana se encuentran desplegadas a pocos metros la una de la otra.