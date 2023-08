La medida del gobierno de derechas contra los inmigrantes sin permiso de residencia ha provocado la resistencia de ayuntamientos, opositores políticos y profesionales de la sanidad.

Helsinki podría convertirse en una "ciudad santuario", ya que el nuevo Gobierno de derechas sigue tomando medidas firmes contra los inmigrantes indocumentados.

PUBLICIDAD

La última medida del Ejecutivo de coalición del primer ministro Petteri Orpo, que incluye al Partido Finlandés, de extrema derecha y contrario a la inmigración, revocaría la legislación promulgada a principios de año por la ex primera ministra Sanna Marin, que obligaba a las autoridades locales a proporcionar asistencia sanitaria básica gratuita a los inmigrantes sin papeles en cualquier lugar del país.

Ahora, el nuevo Gobierno se dispone a derogar esa ley, dejando que las ciudades decidan si siguen atendiendo por su cuenta a los inmigrantes que no tienen derecho legal a estar en el país y acceder al sistema sanitario público.

Forma parte de un nuevo paquete de medidas destinadas a crear un "entorno hostil" para los inmigrantes, que incluye recortar el acceso a servicios y prestaciones sociales, y estudiar la posibilidad de deportarlos a un tercer país si no pueden volver a su país de origen.

La capital finlandesa, y un puñado de ciudades más, se han comprometido a seguir atendiendo a los indocumentados que necesiten ayuda médica, independientemente de lo que quiera el Gobierno.

"Creemos que es muy importante ayudar a estas personas, y queremos abogar por la igualdad", explica Pipsa, enfermera voluntaria de la Clínica Global de la capital finlandesa, donde los inmigrantes sin papeles pueden acudir para recibir tratamiento sanitario básico, incluidos primeros auxilios, sin hacer preguntas.

Muchos migrantes sin papel son tratados por dolencias básicas como dolores de cabeza y dolor de espalda (foto de archivo) David Mac Dougall

En general, las cifras no son enormes: la Clínica Global atiende a unos 300 inmigrantes indocumentados al año.

Puede tratarse de solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido denegada y se hayan agotado los recursos financieros, pero que aún no hayan abandonado el país; ciudadanos de la UE, principalmente de Rumanía o Bulgaria, que lleven más de 90 días en el país y no hayan regularizado su estancia; o cualquier ciudadano de la UE que no tenga seguro, o al que aún no se le haya concedido el acceso al sistema sanitario público finlandés, que puede tardar meses o incluso años en algunos casos.

"Es importante que todos los inmigrantes indocumentados tengan los mismos derechos; imagínese una mujer embarazada que necesita una revisión o dar a luz, y en algunas ciudades ha habido dificultades para que las mujeres embarazadas y los niños reciban tratamiento", dice la enfermera Pipsa.

"Teníamos tantas esperanzas de que por fin con esta legislación [de la era Marín] las cosas cambiarían, pero ahora estamos realmente decepcionados porque van a empezar a eliminar la legislación", explica a Euronews.

La gama de servicios disponibles para los inmigrantes sin papeles es bastante limitada, y se sitúa en el extremo más barato del espectro de costes sanitarios.

Dolores de cabeza, de espalda, afecciones de la piel, hipertensión y control de la diabetes son algunas de las dolencias más comunes que llevan a la gente a la clínica gratuita de Helsinki, donde reciben ayuda de traductores de árabe, búlgaro y rumano, y de otros idiomas a demanda.

PUBLICIDAD

"Es bastante barato hacerse estas revisiones básicas, pero si no se recibe tratamiento y medicación, y las cosas empeoran mucho, cuando el paciente tenga que ir a urgencias o ser ingresado en un hospital los costes posteriores serán mucho mayores", dice Pipsa.

"Estamos diciendo que no sólo ahorrará dinero tener estos servicios sanitarios básicos gratuitos, sino que costará más no tenerlos, a largo plazo, y la gente sufrirá", añade.

Una farmacia en la ciudad finlandesa de Espoo (foto de archivo) David Mac Dougall

En el Ayuntamiento de Helsinki, la decisión de seguir prestando servicios gratuitos podría hacer que choque la Administración con el Gobierno nacional. Tanto el alcalde de Helsinki como el teniente de alcalde encargado de la sanidad pertenecen al Partido de Coalición Nacional del primer ministro Orpo -conocido localmente como Kokoomus-, y ahora se desmarcan de los deseos del jefe del Ejecutivo en este asunto.

"También es cierto que dentro de Kokoomus hay opiniones divergentes", explica a Euronews el teniente de alcalde Daniel Sazonov.

"No es la primera vez -independientemente de los partidos representados en el Gobierno de coalición- que Helsinki tiene una política propia que difiere de la nacional", añade.

PUBLICIDAD

Sazonov dice que es su "deber" servir a la población de Helsinki "lo mejor que podamos".

"Estos posibles cambios en la legislación significarán, por supuesto, que el presupuesto de los departamentos de servicios sociales, asistencia sanitaria y rescate de Helsinki tendrá que pagar estos servicios de 'nuestro propio bolsillo'" -como llevan haciendo desde 2017- "pero como cuestión de finanzas no es un tema importante", subraya.

La decisión de prestar asistencia sanitaria básica a los inmigrantes sin papeles es, según Sazonov, "para mí un problema fácil", porque los costes son razonables y Helsinki puede gestionar el asunto por sí misma. También señala el acuerdo político en el Ayuntamiento de Helsinki para seguir prestando estos servicios.

Sin embargo, además de las críticas de los adversarios políticos a escala nacional, la medida del Gobierno de recortar los derechos sanitarios ha provocado la ira de la Asociación Médica Finlandesa.

"La intención del Gobierno está en total contradicción con el hecho de que también ha anunciado que trabajará con determinación para promover la igualdad y la no discriminación en la sociedad", afirma Lauri Vuorenkoski, de la asociación.

PUBLICIDAD

Daniel Sazonov, vicealcalde de Helsinki (Partido de la Coalición Nacional), frente al Ayuntamiento de Helsinki (Foto de archivo) Daniel Sazonov

¿Se trasladarán los inmigrantes a Helsinki para recibir asistencia sanitaria?

Dado que muchas ciudades finlandesas no prestan servicios sanitarios básicos gratuitos a los inmigrantes sin papeles -o están a punto de dejar de prestarlos en breve-, existe cierta preocupación por que la gente vea Helsinki como una "ciudad santuario" para recibir tratamiento médico.

En Estados Unidos, una ciudad santuario es un lugar seguro al que pueden acudir los inmigrantes indocumentados, sabiendo que las autoridades locales no cooperarán con el Gobierno nacional para hacer cumplir la ley de inmigración.

Aunque la situación en Finlandia es diferente -los profesionales de la medicina no tienen obligación de ponerse en contacto con las autoridades de inmigración para conocer la situación legal de alguien en el país-, sería propio de la naturaleza humana querer ir a un lugar con asistencia sanitaria gratuita.

"Los estudios muestran que el acceso a la sanidad no es la principal razón por la que la gente cambia de lugar de residencia ahora mismo, pero por eso es importante que la gente pueda recibir asistencia sanitaria en el lugar donde se aloja", explica la enfermera Pipsa, de la Clínica Global.

"Pero la gente empezará a pensar adónde debe ir. Nuestro teléfono de ayuda ya ha recibido llamadas de toda Finlandia, de Laponia y Finlandia Central, así que hay muchos inmigrantes indocumentados no sólo en la zona de la capital, y ahora no hay ninguna legislación que les ayude", concluye.