La fundación del multimillonario George Soros abandona la UE

La red de organizaciones abandona la UE porque considera que los estados miembros ya invierten suficiente dinero en labores sociales.

La Open Society Foundations (FSO) del multimillonario de origen húngaro George Soros abandona la Unión Europea (UE) casi por completo.

PUBLICIDAD

La red de organizaciones ha decidido reducir su presupuesto en la UE, ya que considera que varios estados miembros gastan suficiente dinero en promover los derechos humanos, la libertad y la diversidad social.

El consejo de administración de Open Society Fundations envió una carta sobre su decisión a las organizaciones beneficiarias el pasado viernes, informa la oficina húngara de Radio Free Europe.

El portavoz de la Asociación Húngara LGTB, Peter Hanzli, dice que la razón oficial de este cambio no está clara para él: "Para mí, la argumentación es un poco contradictoria. Una cosa es que la Unión Europea tenga diferentes declaraciones y otra es cómo se aplican. Se refieren a las acciones de los gobiernos, bueno, el gobierno húngaro no hace mucho por las personas LGTB, de hecho está en contra de ellas. Pero en cuanto a la democracia en sí, no sólo en Hungría sino también en otros Estados miembros de la UE, no está en su mejor momento".

Los recursos del FSO asignados a la UE se gastarán en otras partes del mundo a partir del próximo año. La fecha de este cambio aun no está clara, y no hay información sobre el futuro de los fondos de la Open Society Fundation en los países de la UE, donde el gobierno no invierte ni atención ni dinero en la construcción de una sociedad abierta.