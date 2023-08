El presidente de la UEFA ha prometido hacer más para hacer frente a la violencia organizada en el fútbol.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha prometido hacer más para hacer frente a la violencia organizada en el fútbol, una semana después de que un hombre de 29 años muriera apuñalado en Atenas en un ataque protagonizado por aficionados croatas.

PUBLICIDAD

Más de 100 personas han sido detenidas acusadas de asesinato y pertenencia a banda criminal tras el atentado.

"Esto es el cáncer del fútbol. Y esos no son aficionados al fútbol. No los llamen aficionados al fútbol porque no lo son. Son personas que utilizan el fútbol para sus ideas idiotas", declaró Ceferin, que se reunió con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y más tarde se les unieron representantes de los cuatro principales clubes griegos.

Los cuatro clubes principales son el AEK de Atenas, y sus rivales Panathinaikos y Olympiakos, así como el PAOK de la ciudad septentrional de Salónica.

"Espero sinceramente que no sea necesario que el gobierno active el último castigo que tenemos a nuestra disposición, que es la exclusión temporal de los equipos griegos de las competiciones europeas de clubes de fútbol. Estoy seguro de que no tendremos que llegar a este punto y creo que todo el mundo se ha dado cuenta de lo grave que es la situación, pero también de lo decidido que está este gobierno a atajar este mal de raíz", declaró Mitsotakis.

Los cuatro clubes acordaron someter a las organizaciones de aficionados a un control más estricto, según el primer ministro. Añadió que Atenas apoyaría una cooperación más estrecha entre la UEFA y las fuerzas del orden de la Unión Europea.