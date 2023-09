Por Euronews

Los manifestantes insisten el que el documento es una herramienta para controlar a la ciudadanía.

Más de 3000 personas marchan por Salónica, en el norte de Grecia, para protestar contra el nuevo documento de identidad, según informó la policía.

Frente a la emblemática torre Blanca de la ciudad, los manifestantes cantaron el himno nacional y corearon eslóganes en contra el carnet, que se introducirá a finales de septiembre. Los manifestantes, en su mayoría miembros de a Iglesia Ortodoxa, están convencidos de que este documento es una herramienta para controlar a la sociedad.

Anastasios Theodoridis, uno de los manifestantes, dice: "Nos convertiremos en una sociedad orwelliana. Habrá un gran archivo digital gigante, con datos personales, nuestra vida privada, nuestro historial médico, nuestra vida laboral, todo. Irás a un sitio y te sacarán todo el expediente. Esto para mí es inaceptable".

"Contendrá el Número de la Seguridad Social, el número de IVA y (la ley) incluye otra medida astuta: el Gobierno podrá añadir, por necesidades de gobernanza digital, lo que quiera. Pero no podremos leerlos en el documento de identidad que tenemos", declara Ionannis Papazisis.

El sacerdote Fotios, considera que el carnet de identidad es un sello. "Estamos en contra del sello del anticristo. Estamos contra el sistema del anticristo, contra las medidas del anticristo", afirma el clérigo.

Otro manifestante opina: "Están intentando imponer a través de la identidad digital biométrica la esclavitud absoluta de la especie humana, por así decirlo, y el control absoluto, el gran hermano en pocas palabras, por eso estamos hoy aquí".

El documento de identidad, que se ajusta a la norma europea, tienen dos novedades: que son leíbles por las máquinas y que incluyen la opción de añadir el grupo sanguíneo.

El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, dio un comunicado contundente para poner fin a todas las teorías conspiratorias.

"No hablaré aquí en detalle de las noticias falsas que hacen circular algunos. Considero que son una minoría muy pequeña de la sociedad griega. Los documentos de identidad no contienen chips, ni cámaras, ni micrófonos. Que los ciudadanos no se conviertan en víctimas de burlas", dejó claro el primer ministro.

Las conexiones religiosas de los manifestantes plantean un problema a la Iglesia de Grecia, ya que algunos obispos promueven las protestas.

El arzobispo de Atenas, Theodoros Kontidis, ha dicho que el Santo Sínodo, el órgano de Gobierno de la Iglesia ortodoxa emitirá una declaración sobre los carnés en unos días y ha aconsejado "sensatez y prudencia".

Aun así, el próximo fin de semana se celebrará una manifestación de protesta en la capital, Atenas.