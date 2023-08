El peso argentino se desplomó esta semana después de que un candidato antisistema que admira al expresidente Donald Trump quedara en primer lugar en las elecciones primarias que ayudarán a determinar el próximo presidente del país.

Javier Milei sacudió el establishment político de Argentina al recibir la mayor proporción de votos en las primarias para candidatos presidenciales en las elecciones generales de octubre para decidir quién lidera una nación golpeada por problemas económicos.

Milei, de 52 años, quiere sustituir el peso por el dólar y afirma que el Banco Central de Argentina debería ser abolido. Ha afirmado que el cambio climático es una mentira y ha calificado la educación sexual de estratagema para destruir la familia. También ha dicho que la venta de órganos humanos debería ser legal.

La tenencia de armas está muy restringida en Argentina. Milei propone la "desregulación del mercado legal" de armas y "la protección de su uso legítimo y responsable por parte de los ciudadanos", según el programa electoral de su partido.

El Gobierno argentino decidió devaluar la moneda local un 20% en la madrugada del lunes, tras el sorprendente resultado del domingo. Dos coaliciones políticas mayoritarias se han repartido el poder durante una década en Argentina. El país es ahora el último en el que los votantes han elegido a un candidato alternativo para expresar su enfado contra el statu quo.

Christopher Sabatini, investigador senior de Chatham House en Londres, ha explicado a Euronews que la popularidad de Javier Milei es sintomática de la sensación de malestar político entre los votantes de muchos países.

Dice: "Existe la sensación de que no ha habido renovación política, de que los políticos no rinden cuentas. Pero también la sensación de profunda inseguridad económica que está impulsando esto. Cuando la gente no confía en sus políticos, cuando no confía en sus instituciones, busca respuestas extremas fuera del sistema".

Los operadores observaban nerviosos el lunes cómo el valor del peso también disminuía en el mercado paralelo, o blue, cayendo un 12% a primera hora de la tarde.

Milei dijo que el Gobierno intentaba achacar la depreciación de la moneda a su victoria.

"Una de las cosas que el Gobierno está tratando de transmitir es que la devaluación y todas estas cosas son culpa nuestra", dijo Milei en una entrevista el lunes con el canal de noticias por cable LN+.

La caída del valor del peso significa que la ya elevada inflación se acelerará, haciendo que llegar a fin de mes sea aún más difícil para la gente común.

"Cuanto más sube el dólar, más caras se vuelven las cosas", dijo el lunes por la mañana Marta Gisela Barrera, una joven de 29 años que tiene problemas para comprar comida suficiente para sus cuatro hijos. "Ya no sé qué va a pasar".

Argentina exige que los ciudadanos voten, con una sanción económica simbólica por no hacerlo, y el 69% de los 35 millones de votantes del país acudieron a las urnas, eligiendo cada uno a candidatos para cargos que van desde concejal local a presidente. Fue la participación más baja en unas primarias presidenciales desde que se instauró el actual sistema en 2009.

Los principales partidos disputaron las candidaturas presidenciales. Milei no tuvo oposición, y obtuvo algunos puntos más que los candidatos de los partidos que han dominado la política argentina.

Tras obtener resultados mucho mejores de lo esperado, el advenedizo candidato de largas patillas y pelo desgreñado que ganó notoriedad y seguidores como una estrella del rock despotricando airadamente contra la "casta política" es ahora un verdadero aspirante a la presidencia.

"Llevamos 40 años de fracasos, no me digan que esta vez será diferente. El problema central es que la solución del problema está en manos del mismo problema, que son los políticos", dijo Milei en la entrevista de LN+.

En Brasil, Jair Bolsonaro fue presidente entre 2019 y 2022, y tuvo una orientación similar contra la izquierda y la justicia social. Los populistas de derecha también se están abriendo paso con un mensaje de mano dura contra el crimen, sobre todo en El Salvador, donde la popularidad del presidente Nayib Bukele se ha disparado en medio de una ofensiva contra las pandillas que ha dado lugar a abusos contra los derechos humanos.

Si ganara "mis aliados serían Estados Unidos e Israel", dijo Milei, añadiendo que trasladaría la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de Trump.

Con cerca del 97% de los colegios electorales escrutados, Milei obtuvo alrededor del 30% del total de los votos, según los resultados oficiales. Los candidatos de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, se situaban en el 28% y la coalición gobernante Unión por la Patria tenía el 27%.

Para ganar la votación dentro de dos meses, Milei tendría que aumentar su porcentaje de votos nacionales en un 15%, un gran obstáculo incluso en una nación donde los votantes tienden a favorecer a los candidatos que ven como ganadores.

Si un candidato no obtiene el 45% de los votos, necesitaría el 40% y una ventaja de 10 puntos sobre el segundo clasificado. De lo contrario, la carrera iría a una segunda vuelta en noviembre entre los dos primeros.

Durante la celebración en su cuartel general electoral, Milei prometió poner "fin a la casta política parasitaria, corrupta e inútil que existe en este país".

"Hoy dimos el primer paso hacia la reconstrucción de la Argentina", dijo. "Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

En Buenos Aires, el lunes, los partidarios de Milei parecían más entusiasmados con la llegada de alguien nuevo a la escena.

"Siempre terminamos volviendo al otro partido, luego vuelve el otro, y es un ciclo que nos mantiene en la misma situación", dijo Clara Costa, una asistente administrativa de 54 años.

Milei es legislador en la Cámara Baja del Congreso argentino desde 2021.

Argentina está luchando con una inflación anual superior al 100%, el aumento de la pobreza y una moneda que se deprecia rápidamente, y Milei primero atrajo un apoyo más amplio al pedir que el país reemplace el peso por el dólar estadounidense.

Milei necesitaría el apoyo del Congreso, algo muy improbable. Por ello, ha dicho que impulsaría un referéndum o una votación popular no vinculante sobre la cuestión, aunque tampoco está claro si podría sacarla adelante sin el apoyo de los legisladores.

Preguntado por la votación en Argentina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la inflación y las crisis económicas "siempre benefician a la derecha y al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en Argentina", y mencionó el caso de Hitler. Inmediatamente aclaró que no estaba haciendo una comparación directa entre ambos, pero dijo que era "importante recordar" que "la inflación en realidad ayudó" a Hitler a llegar al poder.

El hijo legislador de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, celebró los resultados, caracterizándolos en las redes sociales como "un excelente comienzo para lo que podría ser el verdadero cambio que Argentina necesita." Días antes de las primarias, el expresidente Bolsonaro publicó un breve vídeo deseando suerte a Milei en las elecciones.

La principal coalición opositora, Unidos por el Cambio, se movió más a la derecha, ya que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que hizo de la dureza contra el crimen un eje de su campaña, se impuso ampliamente a un contendiente más centrista.

En la coalición que gobierna actualmente, Unión por la Patria, el candidato más favorable a las empresas -el Ministro de Economía Sergio Massa- se impuso fácilmente, pero aún así recibió una paliza general de los votantes frustrados por la mala situación de la economía, quedando en tercer lugar en el total de votos.

En la sede electoral de Milei, los líderes del partido se mostraban eufóricos mientras la gente celebraba fuera, expresando su optimismo de que el apoyo a su candidato no haría sino crecer de cara a octubre.