No era una cumbre para hablar de China, sino de sus relaciones conjuntas, según dijo Joe Biden, pero Washington, Tokio y Seúl repudiaron el comportamiento 'agresivo' de Pekín en el mar de la China meridional

Estados Unidos, Japón y Corea del Sur ampliaron este viernes su cooperación y lazos económicos, inaugurando una nueva era de colaboración trilateral que se materializará entre otros en la creación de un "teléfono rojo" que facilite la comunicación directa.

La decisión se tomó en la residencia presidencial estadounidense de Camp David, donde Joe Biden recibió a sus homólogos japonés y surcoreano, Fumio Kishida y Yoon Suk-yeol, en la primera cumbre a tres que celebran dichos mandatarios.

"Nos reunimos en un lugar histórico para cerrar un momento histórico", dijo Biden en la rueda de prensa conjunta que concluyó la cita, la primera que el presidente convoca en Camp David desde el inicio de su mandato en enero de 2021.

En los llamados "principios de Camp David" los tres países se comprometieron a expandir su cooperación trilateral y elevar su ambición compartida "a un nuevo horizonte", en todo el Indopacífico "y más allá".

Pero China, como era de esperar, fue también uno de los temas de las conversaciones, como confesó Joe Biden.

"Esta cumbre no trataba sobre China. Ese no era el propósito de la reunión, pero sí... China obviamente salió a colación. Eso no quiere decir que no compartamos la preocupación por la coerción económica o el aumento de las tensiones causadas por China. Pero esta cumbre trataba realmente de nuestra relación mutua y de profundizar en la cooperación en toda una serie de cuestiones que iban mucho más allá de las cuestiones inmediatas que planteamos. "

Washington, Tokio y Seúl coincidieron en repudiar el comportamiento "peligroso" y "agresivo" de Pekín en el mar de la China meridional, y reafirmaron la importancia de que haya "paz" y "estabilidad" en esa zona, vital para el comercio internacional.

"Juntos, defenderemos el derecho internacional, la libertad de navegación y una resolución pacífica de las disputas en el mar de la China Meridional. En segundo lugar, ampliamos nuestra cooperación económica para construir un Indopacífico que sea pacífico y próspero", añadió Biden.

Su foco también se dirigió a Corea del Norte, al reafirmar su compromiso a favor de su "completa desnuclearización" y la creación de un grupo de trabajo para combatir los ataques cibernéticos del país.

"Cualquier provocación o ataque contra cualquiera de nuestros tres países activará el proceso de toma de decisiones de este marco trilateral y nuestra solidaridad se volverá todavía más fuerte", añadió el presidente surcoreano.

Los tres países recordaron que ya cooperan en reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, particularmente en lo relativo a las baterías y los semiconductores, y de cara al futuro se comprometieron a crear sistemas de alerta ante posibles interrupciones.

Este nuevo capítulo de "amistad y unión", resumió el primer ministro nipón, debería dar lugar a "una nueva era", especialmente entre Tokio y Seúl, cuyos intercambios son menos frecuentes, aunque ambos países sí participan por separado en ejercicios militares con Washington.