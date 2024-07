El Vicesecretario General, Mircea Geoana, habla de las guerras en Rusia y Gaza en la cumbre del 75 aniversario de la alianza.

China es un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Han dicho los aliados naturales en su cumbre en Washington para conmemorar los 75 años de la defensa de la Alianza. El grupo ha endurecido su postura frente a Pekín por el comercio de China con Rusia, acusándola de suministrar a Moscú componentes de los llamados bienes de doble uso que apoyan la maquinaria bélica de Putin. El Secretario General Adjunto de la OTAN, Mircea Geoană, dice a 'Euronews' que China es una amenaza para Europa.

"Gran parte de la reconstitución de las fuerzas armadas rusas está llegando a través de China. El gigante asiático es un importante facilitador de la guerra de Rusia contra Ucrania. Vemos a Irán, vemos a Corea del Norte, vemos una coordinación entre estos países y Bielorrusia y algunos otros. Así que podemos ver la situación tan pronto como queramos", asegura en la entrevista. "La realidad es que hay un patrón de agresividad que básicamente alimenta la guerra. Rusia en Ucrania. Así que esto significa que China es una amenaza para nuestra seguridad. Significa que, por supuesto, plantean desafíos en muchos otros lugares", puntualiza. "Eso es visto por la OTAN con más severidad que antes".

Pregunta: China ha respondido esencialmente con un lenguaje muy provocador. ¿Adónde nos llevará esto?

Respuesta: Tengo que decir que el lenguaje que hemos adoptado es también, ya sabes, un lenguaje más claro, pero también un lenguaje cuidadoso. No estamos declarando que China sea nuestro enemigo. No lo es. Lo que queremos decir es que China representa un serio desafío para la seguridad europea. Esto es un hecho. Y, por supuesto, el hecho de que no exista una asociación limitada entre Rusia y China es cada vez más profundo y complejo.

Junto con los otros países como Irán y Corea del Norte está añadiendo esto estas cuestiones. Por supuesto, lo han visto en nuestra declaración final. Ya sabes, cualquier acción directa de la OTAN, porque somos una organización de seguridad.

P: Lo que estamos viendo en Gaza, niños a los que se les amputan brazos y piernas sin anestesia, hambre, docenas de niños asesinados cada día. Y ninguna crítica de los países de la OTAN, a pesar de que dicen que promueven el sistema basado en normas, es un doble rasero en esto.

R: En la OTAN, básicamente no estamos implicados en este conflicto. Y por eso, como institución, somos relativamente moderados en lo que decimos. Pero vemos a todos los aliados llamando desde los EE.UU. todo el camino a los pocos aliados que han estado reconociendo el estado de Palestina en diversas formas. Ella está pidiendo básicamente una cosa, que se detenga esta guerra.

Vamos a tener algún tipo de cese de hostilidades, el intercambio, traer de vuelta a los rehenes y tratar de evitar la escalada en el Oriente Medio, que también será otro gran, gran problema para nosotros.