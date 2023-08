Este suceso pone en duda la celebración del triatlón en París durante los Juegos Olímpicos en 2024

La contaminación en el río Sena estropea de nuevo otra competición. Esta vez, los organizadores del "Test Even" de triatlon, que se está celebrando desde el pasado jueves en París cancelaron la prueba de natación en el relevo mixto.

Esto obligó a que el triatlón, que cuenta como prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos, quedara reducido a las pruebas ciclismo y carrera a pie.

Por el momento, no ha habido una aclaración de por qué las aguas no pasaron las pruebas de calidad. El teniente de alcalde de París, Pierre Rabadán, afirma: "Aún no tenemos explicación para el deterioro de la calidad del agua. Se observó con dos mediciones que mostraron discrepancias. Es lo que hemos dicho antes. Hoy se está llevando a cabo una investigación para intentar comprender el origen de este deterioro".

El sábado las autoridades también cancelaron la prueba de natación del para-triatlón y el 6 de agosto otra pruba que contaba para la Copa del Mundo. Estos sucesos ponen en duda el objetivo de Francia de conseguir que el río Sena se convierta en una zona apta para el baño durante las pruebas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un plan que comenzó en 2016 y con un coste total de 1600 millones de euros.

Tony Estanguet, responsable del comité organizador de París 2024, subrayó que no existe un "plan B" para el espectáculo deportivo del próximo año, mientras que Pierre Rabadan, teniente de alcalde de París, afirmó que se está llevando a cabo una investigación.