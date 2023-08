Karol Gimenes, en -78 kg, obtiene su primer oro en el World Judo Tour.

La última jornada del Gran Premio de Judo de Zagreb tuvo como protagonistas a los pesos pesados.

Las heroínas croatas Lara Cvjetko y Barbara Matic, junto con la leyenda húngara Hedvig Karakas, se reunieron con sus fans, firmaron autógrafos, se hicieron selfies y organizaron una sesión de entrenamiento para niños.

En el Arena Zagreb, los mejores judokas del mundo lucharon por el oro ante una masa de admiradores eufóricos.

En -90 kg, el hungaro Krisztian Toth fue el primero en subir al podio y ganar una medalla de oro. Todo un honor obtener este logro durante el Día Nacional de Hungría. Algo que seguro que ha hecho que todos sus seguidores rebosen de alegría y orgullo desde sus casas.

El vicepresidente de la Federación Internacional de Judo, Laszlo Toth, entregó las medallas.

"Me encanta Zagreb, me encanta Croacia, por supuesto, por la playa... Aunque también por el campo de entrenamiento, que es increíble y las experiencias que se viven allí y el público que me apoya. Sí, ha sido un día increíble", dijo Toth a los medios.

Karol Gimenes, en -78 kg, tuvo su mejor día sobre el tatami: su primer evento del World Judo Tour y alcanzó lo más alto del podio para recibir su medalla de oro. Un resultado increíble para la brasileña.

Sanda Corak, Directora de Educación de la Federación, entregó las medallas.

Karol Gimenes declaró: "Me sentí como en Brasil, ya que allí estamos acostumbrados a tener un público entregado, y aquí fue igual durante la final. Fue como en casa, me sentí bien y con confianza, una sensación increíble".

En -100kg Aleksandar Kulolj marcó un waza-ari sobresaliente y aguantó en los últimos segundos de la contienda para llevarse la medalla de oro, su primera en el circuito mundial desde 2018.

El secretario general de la Unión Europea de Judo, Martin Poiger, entregó las medallas.

En +78kg, Kayra Ozdemir, demostró estar en una excelente forma física al mostrar al público un excelente ippon con el que sentenció la contienda.

El presidente honorario de la Federación Croata de Judo, Tomislav Čuljak, entregó las medallas.

En +100 kg, el doble campeón olímpico Lukas Krpalek estuvo a punto de ser agarrado por Ota Hyoga, pero Krpalek escapó y consiguió una victoria táctica gracias a las penalizaciones. Otro oro para el fenómeno checo.

El director deportivo de la Federación, Vladímir Barta, entregó las medallas.

Con esto llega el final del Gran Premio de judo de Zagreb; y no hay duda de que la capital croata ha sido testigo de excelentes muestras de talento por parte de algunos de los mejores judokas del mundo.