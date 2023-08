Brasil triunfa en el primer día del Grand Prix de Judo de Zagreb

Los brasileños Jessica Pereira y William Lima obtienen el oro en sus respectivas categorías.

Zagreb, capital de Croacia, es una ciudad de contrastes. Una metrópolis moderna con una rica historia y cultura. Desde sus calles y monumentos medievales hasta su arquitectura contemporánea y su vibrante vida nocturna, y el judo hace de Zagreb su hogar este fin de semana.

Pero antes, 600 niños de toda Croacia asistieron a un campo de entrenamiento de judo en Zagreb dirigido por Majlinda Kelmendi y Hedvig Karakas. Enseñaron a los jóvenes aficionados los fundamentos del judo en un entorno seguro, desarrollando importantes habilidades para la vida como el autocontrol, el valor y el respeto. Una experiencia que los jóvenes judokas no olvidarán.

El Arena Zagreb se llenó para ver a Mireia Lapuerta Comas ganar su primera medalla de oro en el World Judo Tour en la categoría de -48 kg. Derrotó a la experimentada Milica Nikolic, marcando dos waza-aris.

La Secretaria General de la Federación Internacional de Judo , la Dra. Lisa Allan, entregó las medallas.

"Es increíble, no me lo esperaba cuando salí, fue como, wow, tanta gente en esta multitud. Fue tan, tan bueno, de verdad. Cuando era más joven, no hace muchos años, sólo soñaba con esto y ahora estoy aquí, es como un sueño, de verdad, estoy muy feliz", dijo Comas.

En -60 kg, Dilshot Khalmatov atacó con fuerza durante todo su combate, y al final se hizo con una victoria táctica para lograr la medalla de oro ante los aficionados locales.

El Dr. Antonio Castro, embajador de la Federación, entrega las medallas.

En la categoría de -52 kg, la brasileña Jessica Pereira, en un estado de forma fantástico, consiguió en la final un waza-ari que le valió la medalla de oro en Zagreb, y los aficionados al judo del público se mostraron exultantes.

Las medallas fueron entregadas por el Supervisor de Arbitraje de la FIJ, el Sr. Carlo Knoester.

En -66kg otro brasileño, Willian LIMA estuvo en racha todo el día, y después de una semifinal increíble entró en el combate por la medalla de oro con confianza. Al final, consiguió una victoria táctica. Su primera medalla de oro en el circuito mundial y los aficionados estaban encantados de conocer a uno de sus héroes.

El Director de Arbitraje de la FIJ, el Sr. Armen Bagdasarov, entregó las medallas.

"Zagreb es increíble para mí, ya que aquí conseguí mi primera medalla oro de la Copa de Europa en cadetes. Esta es mi segunda medalla de oro aquí en Zagreb. La gente tiene buenos recuerdos de este lugar y ahora, por segunda vez, vuelvo a ser muy feliz en Zagreb."

En -57 kg, Marica Perisic realizó una inusual técnica de sacrificio y siguió directamente hacia abajo para asegurarse el ippon y la medalla de oro. Fue el primer oro en un Gran Premio para la serbia tras su éxito en el Grand Slam a principios de año en Tiflis.

El Director de Arbitraje de la FIJ, Florin Daniel Lascau, fue el encargado de entregar las medallas.

Así terminó el primer día del Gran Premio de Zagreb 2023. A los niños les ha encantado animar a sus atletas favoritos y estamos impacientes por ver qué nos deparan los dos próximos días.