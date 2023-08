Por Euronews con AP

El Pentágono dice que los informes de que un misil tierra-aire derribó el avión eran inexactos.

Una evaluación preliminar de los servicios de inteligencia estadounidenses concluyó que una explosión intencionada causó el accidente aéreo en el que presuntamente murió el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, el miércoles.

Uno de los funcionarios estadounidenses que describió la evaluación inicial dijo que determinó que Prigozhin era "muy probablemente" el objetivo y que la explosión está en línea con la "larga historia de Vladimir Putin de tratar de silenciar a sus críticos".

Incluso mientras Putin elogiaba el jueves al líder mercenario como un "hombre con talento", crecían las sospechas de que Putin estaba detrás de la muerte de Prigozhin.

Los oficiales, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hacer comentarios, no ofrecieron detalles sobre la causa de la explosión, que según la opinión general fue una venganza por el motín de junio que supuso el mayor desafío a los 23 años de gobierno del líder ruso.

Varios lugartenientes de Prigozhin también fueron dados por muertos.

El portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, declaró que las informaciones aparecidas en la prensa según las cuales el avión había sido derribado por un misil tierra-aire eran inexactas. No quiso precisar si Estados Unidos sospechaba de una bomba o creía que se trataba de un asesinato.

Los detalles de la evaluación de los servicios de inteligencia salieron a la luz mientras Putin expresaba sus condolencias a las familias de las personas que iban a bordo del avión y se refería a los "graves errores" cometidos por Prigozhin.

No estaba claro por qué varios miembros de alto rango de Wagner, incluidos altos dirigentes que normalmente son extremadamente cuidadosos con su seguridad, iban en el mismo vuelo. Se desconocía el motivo de su viaje conjunto a San Petersburgo.

Es probable que Putin estuviera detrás del accidente, según Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles a los periodistas que creía que Putin estaba detrás del accidente, aunque reconoció que no tenía información que lo confirmara.

"No sé a ciencia cierta qué pasó, pero no me sorprende", señaló Biden. "No hay muchas cosas que ocurran en Rusia en las que Putin no esté detrás", prosiguió.

Los partidarios de Prigozhin afirmaron en los canales de la aplicación de mensajería pro-Wagner que el avión fue derribado deliberadamente.

Los medios de comunicación estatales rusos no han cubierto ampliamente el accidente, centrándose en cambio en las declaraciones de Putin en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo a través de una videoconferencia y en la invasión de Ucrania por Rusia.

Varios canales de medios sociales rusos informaron de que los cadáveres estaban quemados o desfigurados hasta quedar irreconocibles y tendrían que ser identificados por ADN. Las informaciones fueron recogidas por medios rusos independientes, pero The Associated Press no pudo confirmarlas de forma independiente.

Las autoridades rusas han declarado que se está investigando la causa del accidente.

Zelenskyy: "Todo el mundo entiende quién hace esto"

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, también señaló con el dedo al Kremlin, afirmando que "no tenemos nada que ver con esto. Todo el mundo entiende quién lo hace".

Numerosos opositores y críticos de Putin han muerto o envenenado gravemente en aparentes intentos de asesinato, y funcionarios estadounidenses y de otros países occidentales esperaban desde hace tiempo que el líder ruso fuera a por Prigozhin, a pesar de haber prometido retirar los cargos en el acuerdo que puso fin al motín del 23 y 24 de junio.

"No es casualidad que el mundo entero mire inmediatamente al Kremlin cuando un ex confidente de Putin caído en desgracia cae repentinamente del cielo, dos meses después de haber intentado una sublevación", declaró la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, aunque reconoció que los hechos aún no estaban claros.

"Conocemos este patrón (...) en la Rusia de Putin: muertes y suicidios dudosos, caídas desde ventanas que al final quedan todas sin explicación", añadió.

Abbas Gallyamov, exredactor de discursos de Putin reconvertido en consultor político, afirmó que, al llevar a cabo el motín y permanecer libre, Prigozhin "hundió la cara de Putin en la suciedad ante todo el mundo".

No castigar a Prigozhin habría ofrecido una "invitación abierta a todos los posibles rebeldes y alborotadores", por lo que Putin tuvo que actuar, añadió Gallyamov.

El Instituto para el Estudio de la Guerra argumentó que las autoridades rusas probablemente actuaron contra Prigozhin y sus principales asociados como "el paso final para eliminar a Wagner como organización independiente".