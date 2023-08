Por Euronews con EFE

Después de que Luis Rubiales se negara a dimitir, las jugadoras de la selección hicieron suya la causa de Jenni Hermoso y anunciaron que no jugarían más con La Roja si se mantenía la actual dirección.

Las 23 campeonas del Mundial femenino de FIFA en Australia y Nueva Zelanda este mes de agosto, anunciaron en un comunicado lanzado por su asociación FutPro, su renuncia a seguir acudiendo a las convocatorias de la selección mientras Luis Rubiales se mantenga como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes", comunicaron en el escrito en el que Jenni Hermoso censura las palabras de Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este viernes.

En el mismo comunicado, Jenni Hermoso afirma que "en ningún momento consintió este beso": "No voy a tolerar que se ponga en duda mi palabra y menos que se fabriquen declaraciones que no he hecho".

El comunicado está firmado por un total de 81 jugadoras y exjugadoras (las 23 campeonas del mundo y otras 58).