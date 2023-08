Por Giorgia Orlandi

Lampedusa, una isla marcada por el desembarco masivo de migrantes. Para aliviar el abarrotado centro de acogida, los migrantes son trasladados en ferry a otros lugares de Italia. La población local se preocupa por la reputación y la imagen de la isla.

Lampedusa ha pasado a ser en la imaginación colectiva esa isla italiana en la que desembarcan masivamente migrantes.

Cuando el centro de recepción local está abarrotado, la única solución es llevarlos a otros lugares de Italia.

Vemos como un grupo es trasladado a la ciudad siciliana de Porto Empedocle a bordo de un ferry, tras pasar 24 horas en la isla. La mayoría son subsaharianos que huyeron de Túnez tras una oleada de ataques racistas, como nos explican dos mujeres del grupo.

"Los tunecinos no querían vernos allí, no les gustábamos, no nos sentíamos bienvenidos. Por eso nos fuimos. A mí no me deportaron al desierto. A mis amigos sí. Sabemos que allí murió gente", explica una de las mujeres.

"Dejé Burkina a causa de la guerra. Fui a Túnez para poder viajar a Italia. No duré mucho allí. Fue muy difícil porque no les gustan los negros", asegura otra.

Los migrantes esperan para subir a bordo del ferry que todos los pasajeros, incluidos los turistas, abandonan el barco.

Preocupación por la imagen de la isla y el impacto en el turismo

La población local tiene sentimientos encontrados sobre la presencia de migrantes en la isla. Muchos nos han dicho que la gestión de los desembarcos por parte de las autoridades locales ha mejorado en comparación con lo que ocurría en el pasado. Pero si unos se han acostumbrado a estos eventos, a otros les preocupa la reputación de la isla y la opinión de los visitantes de fuera.

"Aquí hay mucha solidaridad entre los locales, se merecen el premio Nobel. Pero obviamente, cuando llega la temporada de verano, mucha gente cancela sus reservas por la mala publicidad. Y eso puede convertirse en un problema para los que viven del turismo", se lamenta un habitante de Lampedusa.

Acoger a gente nueva forma parte del ADN de Lampedusa. Los primeros desembarcos de migrantes por mar se remontan a principios de los 90. Entonces aún no existía un centro de acogida, por lo que las familias locales solían acogerlos en sus casas.